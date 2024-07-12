المستشار القانوني للحكام يفجر مفاجآت عن محمد الحنفي وفيتور بيريرا

أكد وائل الصباغ المستشار القانوني للجنة الحكام، أنه قدم اعتذارًا للحكم محمود عاشور، بسبب ما تعرض له من جانب فيتور بيريرا، وعدم تنفيذ الاتفاق بين أعضاء اللجنة بإعادته للمباريات وإيقافه لمدة طويلة.

وقال: "لدينا شؤون قانونية في اتحاد الكرة يشرف عليها المستشار محمد الماشطة، وأنا مستشار قانوني داخل اللجنة ومشرف على حكام الكرة الشاطئية، وبيريرا كان يريد رفع قضية في وقت سابق ضد أحد الإعلاميين وأنا نصحته بعدم القيام بذلك".

وأضاف: "محمود عاشور تحدث عن فيتور بيريرا في أحد البرامج التليفزيونية، وقال أن "الأجانب فلوس بتترمي على الأرض"، وتفاجأت باستدعائي بيريرا لي، بأن محمود عاشور تحدث في الإعلام بأحد البرامج التليفزيونية عن وجود تمييز عنصري ضدي وكان يريد اتخاذ الإجراءات القانونية".

وواصل: "قلت لبيريرا إن عاشور ليس شخصًا عدوانيًّا، وقامت المترجمة الخاصة به بإرسال الحلقة، وقلت له إن الحكم أخطأ لكن لا يوجد عنصرية ضده مطلقًا، وألغته بأن محمود عاشور لا يحب المشاكل ولم يدخل في صدامات مطلقا مع رؤوساء اللجان".

وأكمل: "طلبت حل الموضوع، وأن يتم استدعاء محمود عاشور للتحقيق معه وإيقافه لمدة معينة ومن ثم يقدم اعتذار لـ بيريرا، ومحمود عاشور ظل لثلاث أسابيع لم يحصل على أي مباريات وبيريرا أبلغني أن الأمر سيكون معلق وطلب خروجي من مناقشة الملف".

وزاد: "مر ثلاث شهور ومحمود عاشور وهو (موقوف) ولم يدير أي مباراة، والحكم كان غاضب خصوصا بعدما تم استبعاده، وأبلغته بأنه (موجود في الثلاجة) والموضوع ليس بيدي".

تحويل محمود عاشور للتحقيق

وتابع: "بيريرا أبلغني بعد ثلاث شهور أنه يريد تحويل عاشور للتحقيق، فأبلغته بصعوبة ذلك، لكنه أصر وقمت بالاتصال بعدها بعاشور بأنه سيتم تحويله للتحقيق ورفض ذلك وطلب بعد ذلك الخروج من الموضوع وأن يتم التعامل مباشرة مع بيريرا ومسؤولي لجنة الحكام.. وأبلغت بيريرا بما قاله لي، وبيريرا قال لي أنه سيظل في الثلاجة ولن يحكم أي مباراة".

وأضاف: "في الاجتماع يوم الإثنين الماضي، طلبت توجيه تساؤلات لـ بيريرا، ومن قام بمنح محمد الحنفي أن يقوم باختبارات الجري، رغم تصريحاته في الإعلام لكنه أبلغني أنه من قام باتخاذ القرار، وأبلغته بأن هذا القرار (مخالف للائحة) خاصة أنني من وضعت اللائحة معه، وأنا من قمت بمراجعته، وأنا حذفت منها بعض الألفاظ التي لا تتناسب معنا".

وأشار إلى أنه قام بإجراء اختبارات للحنفي بقرار فردي منه، وهناك محمود عاشور ومحمد الصباحي نفس موقف الحنفي، والقول الفصل أن أي نادٍ سوف يشكو للفيفا لابد من إعادة المباريات التي أدارها الحنفي سواء المقاولون أو أي نادٍ آخر.

وواصل:"المفاجأة أن بيريرا لم يكن يريد تعيين الحنفي من الأساس على الـvar وأنا من طالبته بذلك، ولم يكن يريد وضع محمد عادل ضمن القائمة الدولية، وأبلغني بأنه لن ينجح في مباريات افريقيا، وبناء عليه اتخذنا قرار بوضع عادل ونجح في أمم إفريقيا، وكان يريد وضع اكثر من اسم بدلا منه.

وتابع: "طالبت بضرورة اجراء اختبارات لـ الصباحي ومحمود عاشور، لكنه كان رافض للأمر وقال أن الصباحي لا يريد الاختبار وعاشور سوف يسافر للخارج، واتهمني أنني ضده وأهاجمه، وطلبت زملائي بضرورة مساندة محمود عاشور وهو في طريقه للتواجد بالأولمبياد، وعقدنا اجتماعا في وجود أحمد ساهر ومجدي رزق ومحمد فاروق وسعيد عبد الغفار وحمدي القاضي وأحمد الجارحي وكل اعضاء اللجنة ما عدا محمد أبو خاطر المختص باللياقة البدنية، وقلت لهم يا جماعة اللي بيحصل مع عاشور احنا بنقتله معنويًّا، ورد عليه مجدي رزق أنا اتصلت بعاشور وقلت له انه معانا وتفاجأنا بالهجوم علينا".

وأضاف: "طلبت بوجود شخص موثوق به يتصل بعاشور، لحل الأزمة وطالبتهم بأننا لابد يكون لنا موقف، والجارحي اتصل بـ محمود عاشور، ثم تحدثت معه والمايك كان مفتوحًا للجميع، وقلت له (يا عاشور نريد خدمة التحكيم وبلدنا، ونفتح صفحة جديدة، بعد اذنك موافق ولا رأيه رأيك؟ قال لي يا كابتن وائل (أنا من إيديكم دي لإيديكم دي)، وطالبته بعدم عمل مداخلات، وقال لي انا عمري ما عمل مشكلة، ثم تحدث معه محمد فاروق، وقاله (خلاص يا محمود ونتعاهد على صفحة جديدة).. كنا نسعى لتجهيزه بشكل قوي قبل السفر للأولمبياد.. وقلت لأعضاء اللجنة بأننا نتخذ قرار كأعضاء اللجنة من أجل مصلحة مصر خصوصًا أن بيريرا سيرحل في النهاية، وفاروق رد عليه أن كلامي صحيح، وطلعنا الجدول لتعيين عاشور في بعض المباريات وكان مخططًا أن يتم وضعه لمواجهة الجيش والاتحاد السكندري".

وزاد: "بعدها دخل الإداري علينا، وأبلغنا بأن جمال علام يريد بيريرا ومحمد فاروق، وانصرفنا من اتحاد الكرة، وتم إبلاغ محمود عاشور بأنه سيدير لقاء الاتحاد وطلائع الجيش، وكنا سنقوم بالتوجه إليه بـ"بوكيه ورد" من أجل تقديم اعتذار، وفي اليوم الثاني لم يتم إبلاغه بإدارة المباراة وأرسلت لمجدي رزق المسؤول عن حكام الفار، لمعرفة سبب عدم إبلاغ محمود عاشور، ورد عليه أنه بعدما غادرنا اتحاد الكرة بيريرا رفض وجوده، وابلغني بأنه سيذهب غدًا للاتحاد لحل الازمة، ثم تحدثت معه في اليوم الثاني وأكد لي أن بيريرا رافض وجود عاشور، وقلت له إننا لا بد أن يكون لنا موقف.. وفي النهاية كل التعهدات والمساعي فشلت".

وأردف: "جمال علام رئيس اتحاد الكرة يحب محمود عاشور ويحترمه ويعلم بأنه يتعرض لظلم، لكنهم لا يتدخلون في عمل الحكام، لذلك كان يجب الاعتذار لمحمود عاشور بعدما تعاهدنا على إعادته وفشلنا في ذلك.. وفيتور بيريرا سبب الأزمات في التحكيم المصري".

مباريات محمد الحنفي غير قانونية

واستطرد: "أي مباراة أدارها محمد الحنفي غير قانونية وكل اعضاء اللجنة وحكام مصر الكبار ورموزها مثل الغندور وعصام عبد الفتاح يعرفون بأن المباريات تُعاد، وباللائحة المباريات يجب أن يعاد، وقلت ذلك لجميع أعضاء اللجنة".

وأتم: "الاختبار الذي أقيم لـ الحنفي غير قانوني، ولا يُعتد به مطلقا، والحنفي ليس له ذنب، وأنا ما زلت مستشار قانوني للجنة الحكام وخرجت لتوضيح الحقائق وعلى مسؤوليتي الشخصية".