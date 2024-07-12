الجمعة 12 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

نقابة المهندسين تفتتح معرض السلع المعمرة للعام 2024

نقابة المهندسين تفتتح
نقابة المهندسين تفتتح معرض السلع المعمرة، فيتو

افتتحت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي، معرض السلع المعمرة بالتقسيط للعام 2024، بمقر نادي المهندسين بالإسكندرية

 

لا يضيع حق وراءه مطالب، بيان ناري من نادي 6 أكتوبر بشأن واقعة لاعبته جنة عليوة مع شهد سعيد

قرار عاجل من محافظ الدقهلية بشأن ضحايا حادث طريق جمصة

وقال الدكتور محمد هشام سعودي، إن هذا المعرض يُعد أحد الأنشطة الاجتماعية التي تنظمها النقابة لتلبية احتياجات مهندسيها، وتخفيف العبء عن كاهلهم من خلال إتاحة جميع السلع المعمرة بأسعار تنافسية ذات جودة ومواصفات عالية مع تيسيرات الكبيرة في أنظمة التقسيط.

كما أشاد "سعودي" بالمجهود الكبير الذي بذله مجلس نقابة المهندسين بالإسكندرية والعاملين بها في تنظيم ذلك المعرض وإخراجه بالشكل الذي يليق بالمهندس وأننا نسعى دائمًا لبذل قصارى جهدنا لتلبية إحتياجات مهندسينا، وفي نهاية كلمته قدم الشكر للشركات المشاركة  والشركة المنظمة، وتفقد سيادته المعرض وسط السادة المهندسين وشاركهم آراءهم حول المعروضات.


يُذكر أن إقامة المعرض جاءت ضمن الخدمات المقدمة للسادة المهندسين وتوفير جميع السلع التي يحتاجها المهندس ذات الجودة العالية، وأبرزها: الأجهزة الكهربائية، أثاث منزلي، أدوات منزلية، أجهزة إلكترونية، مفروشات، سجاد، كاوتش سيارات وغيرها...  من المنتجات المعروضة، وأن المعرض بنظام التقسيط حتى ٣٦ شهرًا ويستمر حتي أسبوعين من تاريخ الافتتاح بمشاركة عدد كبير ومتنوع من كبرى الشركات وبالتعاون مع بنك فيصل الإسلامي.


وأشاد جموع المهندسين المشاركين في المعرض بالمعروضات الكثيرة والمتنوعة والتي شملت كل ما يحتاجه المهندس بأسعار مناسبة وبطريقة تقسيط وسداد جيدة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الاسكندرية نقابة المهندسين نقابة

مواد متعلقة

الحكومة تغلظ العقوبات على وسائل الإعلام التي تتجاوز الآداب العامة ببرنامجها الجديد

لا يضيع حق وراءه مطالب، بيان ناري من نادي 6 أكتوبر بشأن واقعة لاعبته جنة عليوة مع شهد سعيد

محمد منير عن حفله اليوم بالعلمين: ما عنديش جديد أقدمه ومن عيون الناس هعرف هم عايزين إيه (فيديو)

الأكثر قراءة

فيتو لرئيس رابطة الأندية أحمد دياب: هل أنت ممنوع من دخول إحدى دول الخليج بحكم قضائي؟ (مستندات)

لا يضيع حق وراءه مطالب، بيان ناري من نادي 6 أكتوبر بشأن واقعة لاعبته جنة عليوة مع شهد سعيد

اتحاد الكرة يكشف ملابسات مفاوضاته مع رينارد ومصير حسام حسن

"لا تحزن إن الله معنا" عنوان خطبة اليوم الجمعة، الأوقاف تحدد العناصر والهدف

خبطتين في الراس خلال ساعات، هفوة ثانية لبايدن متعلقة بنائبته كامالا هاريس (فيديو)

لقد تغير الأمر لكي أعيش اللحظة، تصريح مثير لميسي قبل نهائي كوبا أمريكا 2024 (فيديو)

خبير تحكيمي يتحدث عن مستوى محمد معروف بعد جدل ركلة جزاء الزمالك أمام الطلائع

الدنيا ما فيهاش أمان، قصة شاب هدد حبيبته بنشر صورها ومحادثاتها معه على مواقع التواصل، والنيابة تحيله إلى الجنايات

منوعات

المزيد

خبطتين في الراس خلال ساعات، هفوة ثانية لبايدن متعلقة بنائبته كامالا هاريس (فيديو)

عينيها وشفتيها كشفوها، جورجيا ميلوني تعبر عن انزعاجها من تأخر بايدن (صور)

مش عارف زيلينسكي من بوتين، زلة لسان جديدة لبايدن أمام الرئيس الأوكراني (فيديو)

ستينية تحتفل مع زوجها العشريني بمعرفة جنس طفلهما

المزيد

خدمات

المزيد

الدينار الكويتي وصل لكام مقابل الجنيه المصري مساء اليوم الخميس

أسعار النحاس اليوم الخميس في السوق المحلي

تعرف على سعر القصدير اليوم الخميس

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الخميس في السوق

المزيد
ads

انفوجراف

شروط القبول بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 12-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 12-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 12-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية