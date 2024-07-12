نقابة المهندسين تفتتح معرض السلع المعمرة للعام 2024

افتتحت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي، معرض السلع المعمرة بالتقسيط للعام 2024، بمقر نادي المهندسين بالإسكندرية

وقال الدكتور محمد هشام سعودي، إن هذا المعرض يُعد أحد الأنشطة الاجتماعية التي تنظمها النقابة لتلبية احتياجات مهندسيها، وتخفيف العبء عن كاهلهم من خلال إتاحة جميع السلع المعمرة بأسعار تنافسية ذات جودة ومواصفات عالية مع تيسيرات الكبيرة في أنظمة التقسيط.

كما أشاد "سعودي" بالمجهود الكبير الذي بذله مجلس نقابة المهندسين بالإسكندرية والعاملين بها في تنظيم ذلك المعرض وإخراجه بالشكل الذي يليق بالمهندس وأننا نسعى دائمًا لبذل قصارى جهدنا لتلبية إحتياجات مهندسينا، وفي نهاية كلمته قدم الشكر للشركات المشاركة والشركة المنظمة، وتفقد سيادته المعرض وسط السادة المهندسين وشاركهم آراءهم حول المعروضات.



يُذكر أن إقامة المعرض جاءت ضمن الخدمات المقدمة للسادة المهندسين وتوفير جميع السلع التي يحتاجها المهندس ذات الجودة العالية، وأبرزها: الأجهزة الكهربائية، أثاث منزلي، أدوات منزلية، أجهزة إلكترونية، مفروشات، سجاد، كاوتش سيارات وغيرها... من المنتجات المعروضة، وأن المعرض بنظام التقسيط حتى ٣٦ شهرًا ويستمر حتي أسبوعين من تاريخ الافتتاح بمشاركة عدد كبير ومتنوع من كبرى الشركات وبالتعاون مع بنك فيصل الإسلامي.



وأشاد جموع المهندسين المشاركين في المعرض بالمعروضات الكثيرة والمتنوعة والتي شملت كل ما يحتاجه المهندس بأسعار مناسبة وبطريقة تقسيط وسداد جيدة.