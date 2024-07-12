الحزن يسيطر على مصطفى شلبي بعد استبداله أمام طلائع الجيش (فيديو)

الدوري المصري، سيطر الحزن على مصطفى شلبي بعد استبداله خلال مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري.

ورصدت عدسة فيتو لحظة استبدال مصطفى شلبي لاعب الزمالك وجلوسه على مقاعد البدلاء والحزين يسطر على اللاعب بعد استبداله ورغبته في استكمال المباراة.

أول تعليق من جوميز بعد فوز الزمالك على طلائع الجيش

وقال البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إنه قام باتباع سياسة التدوير في تشكيل الفريق خلال مباراة طلائع الجيش التي أقيمت في مسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "الفريق لم يكن جيدًا في الشوط الأول، ولم نظهر بالشكل المطلوب، والنتيجة لم تكن عادلة ولكن هذه هي كرة القدم، ومن الممكن أن تتفوق حتى إذا لم تكن تستحق".

وفيما يخص محمد عاطف قال جوميز: "يجب أن نصبر على محمد عاطف لأنه ليس ظهيرا أيسر ويلعب في هذا المركز بسبب النقص العددي في هذه الجبهة".

وتابع: "محمد عاطف لم يلعب بشكل جيد في الشوط الأول، ولكن في الشوط الثاني تغيرت الأمور وظهر بشكل جيد".

وفيما يخص موقف إبراهيما نداي قال المدير الفني: "نداي لاعب ضمن الفريق، وإذا كانت لديه أي مشكلة قانونية سنناقشها معه، وفي حال رحيله فالزمالك يمتلك العديد من اللاعبين".

وفيما يخص عدم نشر قائمة الفريق قبل لقاء طلائع الجيش قال جوميز: لماذا ننشر القائمة من الأساس، وإذا كان لدي لاعب سيغيب عن المباراة لماذا أخطر الجميع بذلك، سنُغلق على الفريق خلال الفترة المقبلة لأن ذلك سيكون أفضل للنادي في المستقبل.

واختتم المدير الفني قائلًا: محمود عبد الرازق "شيكابالا" تعرض لإصابة قوية تسببت في تأخر عودته للفريق، لأنه سدد الهواء بدلًا من الكرة، والجهاز الطبي يقوم بدور كبير معه، ونتمنى أن نراه في الملعب خلال أقرب وقت ممكن.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمباراته المقبلة في الدوري المصري الممتاز، بعد الفوز على طلائع الجيش في لقاء مؤجل من الجولة السادسة عشر في الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك القادمة

ويواجه الزمالك نظيره بلدية المحلة يوم الاثنين المقبل على أرضية ملعب إستاد القاهرة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

الزمالك يفوز على طلائع الجيش

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد الكلية الحربية في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 44 نقطة.

ترتيب الزمالك وطلائع الجيش في جدول الدوري

يحتل الزمالك المركز السابع بجدول الدوري الممتاز برصيد 44 نقطة، بعدما لعب 25 مباراة حقق الفوز فى 13 لقاء وتعادل في 5 لقاءات وخسر 7 مباريات.

فيما يحتل الطلائع المركز الحادى عشر برصيد 35 نقطة، بعدما لعب 30 مباراة حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 11 لقاء وخسر 11 مواجهة.