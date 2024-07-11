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ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد فوز الزمالك أمام طلائع الجيش

ترتيب الدوري المصري
ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد فوز الزمالك

ترتيب الدوري المصري، أقيمت اليوم الخميس، مواجهتا الزمالك مع طلائع الجيش، والمقاولون مع مودرن سبورت في مؤجلات الدوري المصري.

وفاز الزمالك علي طلائع الجيش 2-1 في مؤجلات الدوري المصري، كما فاز فيوتشر “مودرن سبورت” علي المقاولون 2-1 في المباراة المؤجلة من المسابقة والتي تأجلت من السبت الماضي بسبب وفاة أحمد رفعت.

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز ويليه الأهلي في المركز الثاني وجاء جدول ترتيب الدوري بعد مباراتي اليوم الخميس وقبل مواجهة الاهلي ضد بيراميدز غدا كالتالي

 

ترتيب الدوري المصري

1- بيراميدز 68 نقطة

2- الأهلي 57 نقطة

3- المصري البورسعيدي 51 نقطة

4- مودرن سبورت 47 نقطة

5-  الزمالك 44 نقطة 

6- سموحة 42 نقطة

7- إنبي 42 نقطة

8- زد اف سي 41 نقطة

9- سيراميكا كليوباترا 41 نقطة

10- الاتحاد السكندري 38 نقطة

11- طلائع الجيش 35 نقطة

12- البنك الأهلي 33 نقطة

13- الجونة 32 نقطة

14- الإسماعيلي 31 نقطة

15- فاركو 29 نقطة

16- بلدية المحلة 23 نقطة

17- المقاولون العرب 20 نقطة

18- الداخلية 19 نقطة

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