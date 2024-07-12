موقف المتخلفين عن صرف معاشات شهر يوليو 2024

حرصت وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي على تغذية ماكينات الصراف الآلي بالعملات النقدية لاستمرار صرف معاشات يوليو 2024 لمن تخلفوا عن الصرف في الموعد المحدد.

وتستمر وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الخميس في صرف معاشات يوليو 2024 من ماكينات الصراف الآلي التابعة لـ بنك ناصر الاجتماعي في إطار الحرص على التيسير لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاش.

جدير بالذكر أن ملف التأمينات والمعاشات شهد اهتمامًا كبيرًا من قبل القيادة السياسية، حيث تم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني من 142 جنيهًا في عام 2014 ليصبح 2000 جنيه في عام 2024، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني من 2603 جنيهات في عام 2014 ليصبح 12.600 جنيه في عام 2024، كما تم زيادة زيادة أصحاب المعاشات والمستحقين من 8.7 مليون مواطن في عام 2014 ليصبح 11.5 مليون صاحب معاش ومستفيد في عام 2024.