الجمعة 12 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

موقف المتخلفين عن صرف معاشات شهر يوليو 2024

معاشات شهر يوليو
معاشات شهر يوليو 2024، فيتو

حرصت وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي على  تغذية ماكينات الصراف الآلي بالعملات النقدية لاستمرار صرف معاشات يوليو 2024 لمن تخلفوا عن الصرف في الموعد المحدد.

 

وتستمر وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الخميس في صرف معاشات يوليو 2024 من ماكينات الصراف الآلي التابعة لـ بنك ناصر الاجتماعي  في إطار الحرص على التيسير لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاش.

 

جدير بالذكر أن ملف التأمينات والمعاشات شهد اهتمامًا كبيرًا من قبل القيادة السياسية، حيث تم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني من 142 جنيهًا في عام 2014 ليصبح 2000 جنيه في عام 2024، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني من 2603 جنيهات في عام 2014  ليصبح 12.600 جنيه في عام 2024، كما تم زيادة زيادة أصحاب المعاشات والمستحقين من 8.7 مليون مواطن في عام 2014  ليصبح 11.5 مليون صاحب معاش ومستفيد في عام 2024.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اصحاب المعاشات أجر الاشتراك التأميني التأمينات والمعاشات التضامن الاجتماعي الاشتراك التامينى رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي صرف معاشات يوليو وزارة التضامن الاجتماعي

مواد متعلقة

الاثنين، صرف معاشات تكافل وكرامة 2024

التضامن تواصل صرف معاشات شهر يوليو

أماكن صرف معاشات شهر يوليو 2024

مواعيد صرف معاشات شهر يوليو 2024

الأكثر قراءة

فيتو لرئيس رابطة الأندية أحمد دياب: هل أنت ممنوع من دخول إحدى دول الخليج بحكم قضائي؟ (مستندات)

براتب خرافي، صحيفة فرنسية تكشف تفاصيل عرض رينارد لخلافة حسام حسن

اتحاد الكرة يكشف ملابسات مفاوضاته مع رينارد ومصير حسام حسن

لا يضيع حق وراءه مطالب، بيان ناري من نادي 6 أكتوبر بشأن واقعة لاعبته جنة عليوة مع شهد سعيد

خبير تحكيمي يتحدث عن مستوى محمد معروف بعد جدل ركلة جزاء الزمالك أمام الطلائع

قرار عاجل من محافظ الدقهلية بشأن ضحايا حادث طريق جمصة

موقف المتخلفين عن صرف معاشات شهر يوليو 2024

بايدن: يجب ألا يكون هناك احتلال إسرائيلي لغزة بعد الحرب

منوعات

المزيد

عينيها وشفتيها كشفوها، جورجيا ميلوني تعبر عن انزعاجها من تأخر بايدن (صور)

مش عارف زيلينسكي من بوتين، زلة لسان جديدة لبايدن أمام الرئيس الأوكراني (فيديو)

ستينية تحتفل مع زوجها العشريني بمعرفة جنس طفلهما

ضابط يطلق النار على حارس مرمى في الدوري البرازيلي (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

الدينار الكويتي وصل لكام مقابل الجنيه المصري مساء اليوم الخميس

أسعار النحاس اليوم الخميس في السوق المحلي

تعرف على سعر القصدير اليوم الخميس

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الخميس في السوق

المزيد
ads

انفوجراف

شروط القبول بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 12-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 12-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 12- 7- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية