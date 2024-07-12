الجمعة 12 يوليو 2024
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عقارات

حملة ضبطية قضائية على شقق الإسكان الاجتماعي بالعاشر من رمضان

شقق الإسكان الاجتماعي
شقق الإسكان الاجتماعي بالعاشر من رمضان، فيتو

شن صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وجهاز مدينة العاشر من رمضان حملة الضبطية القضائية المختصة بالتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي، وقامت بالمرور على عدد من الوحدات بالحي 29/30/31 بمدينة العاشر من رمضان، برئاسة دكتور شريف شحتة رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية لصندوق الإسكان الاجتماعي وذلك لضبط الوحدات المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، والتأكد من هوية قاطني وحدات الإسكان الاجتماعي بالمنطقة.


وأكد الدكتور شريف شحتة أن الدولة تدعم مشروعات الإسكان الاجتماعي بمليارات الجنيهات، ويتم إجراء التحريات اللازمة والاستعلام عن المتقدمين للتأكد من استحقاقهم، ووفق قانون الإسكان الاجتماعي، غير مسموح بالمتاجرة بهذه الوحدات المدعومة من الدولة، والتربح منها، أو تأجيرها، أو تغيير نشاطها، والقانون يعطي الحق للجان الضبطية القضائية متابعة المستفيدين بالوحدات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وهناك عقوبات صارمة في القانون، تصل إلى سحب الوحدة، والحبس، مشددًا على أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفة.


وأوضح أن اللجنة تمكنت من ضبط عددٍ من الوحدات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين تم المرور علي عدد 960 وحدة وأسفر علي تحرير محاضر بعدد 72 محضرًا مؤكدًا استمرار أعمال اللجنة لتشمل مشروعات الإسكان الاجتماعي بالمدينة لضبط المخالفات، وذلك في إطار التأكد من أحقية المواطنين الذين تسلموا وحداتهم بمشروع الإسكان الاجتماعي بالاستفادة من دعم الدولة للمشروع.


وطالب رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان قاطني وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بعدم مخالفة شروط التعاقد، حيث لا يجوز لمالك الوحدة بيعها أو تأجيرها أو تغيير نشاطها، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الفورية في حال ضبط المخالفة.

 

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