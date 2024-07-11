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رياضة

موقف يورجن كلوب من تدريب المنتخب الأمريكي في مونديال 2026

كلوب
كلوب

كشفت تقارير صحفية أن المدرب الألماني يورجن كلوب، تلقي عرضا لتدريب أحد المنتخبات  خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد أسابيع معدودة على رحيله عن ليفربول. 

وفض كلوب، شراكته مع الريدز في يونيو الماضي، بعد 9 سنوات أمضاها بملعب أنفيلد.

وبحسب صحيفة "الأتلتيك"، فإن كلوب رفض عرضا لتدريب منتخب الولايات المتحدة الأمريكية في الساعات الماضية.

كلوب يرفض عرض الولايات المتحدة

جاء ذلك بعد التقارير التي أفادت بأن كلوب تلقى اتصالا من مسئولي الاتحاد الأمريكي لكرة القدم، لقياس مدى اهتمامه بتولي هذه المهمة.

لكن صاحب 57 عاما رفض العرض، بسبب رغبته في أخذ قسط من الراحة بعد سنوات من العمل المتواصل.

وجاء هذا التحرك الأمريكي بعد إقالة المدرب جريج بيرهالتر من منصب المدير الفني لـ المنتخب الأمريكي، الأربعاء، وذلك بعد خروجه المبكر من دور مجموعات كوبا أمريكا 2024.

وترغب الولايات المتحدة الأمريكية في التعاقد مع اسم بارز لقيادة المنتخب الأول، في ظل احتضانها منافسات كأس العالم 2026 بجانب المكسيك وكندا.

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