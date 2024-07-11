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موقف الأرجنتين وكولومبيا، السجل الذهبي لأبطال كوبا أمريكا

كوبا أمريكا، فيتو
كوبا أمريكا، فيتو

كوبا أمريكا 2024، يعتلي منتخب الأرجنتين قائمة الأكثر فوزًا ببطولة كوبا أمريكا بواقع 15 مرة متساويًا مع أوروجواي، ويليهما منتخب البرازيل بواقع 9 ألقاب.

 بينما يحتل منتخب كولومبيا المركز السابع في قائمة الأكثر تتويجًأ بلقب واحد فقط وذلك قبل نهائي كوبا أمريكا 2024.

السجل الذهبي لأبطال كوبا أمريكا 

1- الأرجنتين 15 لقبا
1- أوروجواي 15 لقبا
2- البرازيل 9 ألقاب
3- باراجواي لقبان
3- تشيلي لقبان
3-  بيرو لقبان
4- كولومبيا لقب واحد
4- بوليفيا لقب واحد

ويلتقي منتخب كولومبيا مع الأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا 2024 والمقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

موعد مباراة الأرجنتين وكولومبيا في نهائي كوبا أمريكا 2024

وتنطلق صافرة مباراة الأرجنتين وكولومبيا في نهائي كوبا أمريكا 2024 في الثالثة من فجر يوم الإثنين المقبل الموافق 15 يوليو 2024، بتوقيت القاهرة.

ويقام نهائي كوبا أمريكا على ملعب هارد روك في مدينة ميامي بلفوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية، ويتسع الملعب لـ 65 ألف مشجع وتقام عليه مباريات كرة القدم الأمريكية وكذلك بطولة ميامي للتنس.

وتأهل منتخب الأرجنتين بالفوز على كندا بنتيجة 2-0 في المربع الذهبي، فيما فاز منتخب كولومبيا بصعوبة بنتيجة 1-0 على أوروجواي.

ويلتقي منتخبا كولومبيا والأرجنتين في مباراة نهائية للمرة الأولى في تاريخ مواجهات المنتخبين.

ويأمل منتخب الأرجنتين حصد اللقب القاري السادس عشر والانفراد بالرقم القياسي والحفاظ على لقبه، فيما يأمل منتخب كولومبيا لحصد اللقب للمرة الثانية في تاريخه.

التاريخ ينحاز لمنتخب الأرجنتين أمام كولومبيا قبل نهائي كوبا أمريكا

موعد مباراة الأرجنتين وكولومبيا في نهائي كوبا أمريكا 2024

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