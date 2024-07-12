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إخلاء شوارع مدينة العريش من شاحنات المساعدات المتجهة إلى غزة (صور)

نقل الشاحنات الإغاثية،
نقل الشاحنات الإغاثية، فيتو

بدأت محافظة شمال سيناء بالتعاون مع الجهات المختصة، مساء الخميس، بإخلاء شوارع مدينة العريش من شاحنات المساعدات، لتيسير الحركة المرورية بالشوارع الرئيسية والفرعية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء.

 

بدء إخلاء شوارع مدينة العريش من شاحنات المساعدات

وقال اللواء عاصم سعدون، نائب محافظ شمال سيناء، إنه يجري إخلاء شوارع العريش من شاحنات المساعدات، وإرسالها الي المنطقة اللوجستية في مدينة رفح للانتظار لحين التنسيق لإدخالها إلى قطاع غزة.


أضاف نائب محافظ شمال سيناء، أنه يجري إخلاء شوارع مدينة العريش من شاحنات المساعدات لتيسير الحركة المرورية وعدم التعدي على الشوارع الرئيسية والفرعية والمحاور المرورية بالمدينة.


أشار نائب المحافظ، أن المنطقة اللوجستية في رفح مجهزة لاستقبال شاحنات المساعدات، إذ تضم أماكن لانتظار الشاحنات ومخازن مؤمنة ومكاتب إدارية وأماكن مبيت للسائقين، بجانب تزويدها بوسائل المعيشة والكهرباء والمياه.


لفت نائب المحافظ إلى أن المنطقة اللوجستية تم إنشاؤها في رفح لتخفيف الأعباء عن السائقين والتكدسات الموجودة بالعريش وعلى الطرق الرئيسية والفرعية بجانب تسهيل عمل الهلال الأحمر المصري.

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