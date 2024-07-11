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محافظات

محافظ شمال سيناء يستقبل نائب وزير الهجرة الكندي والوفد المرافق له

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء , فيتو

استقبل اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، اليوم، هاربيت كوشار، نائب وزير الهجرة الكندي والوفد المرافق له، في قاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة بالعريش، في حضور اللواء أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة ولطفي غيث مدير العمليات الهلال الأحمر المصري.

وضم الوفد الكندي كلا من، جينيفر ماكلينتاير، مساعد نائب وزير الهجرة الكندي، لويس دوما سفير كندا في مصر، ايرين بروس، مدير برنامج الهجرة بسفارة كندا في مصر، وعدد من العاملين بالسفارة الكندية بالقاهرة.


وأكد المحافظ أن توجيهات القيادة السياسية تشمل العمل على ملفين أحدهما التمكين الاقتصادي للمواطنين في شمال سيناء، والأخر هو ملف المساعدات الخاصة بقطاع غزة، والذي يبذل الهلال الأحمر المصري جهودا كبيرة في استقبالها وتخزينها وتكويدها وإعادة تحميلها علي شاحنات لإدخالها الي قطاع غزة.

ووجه هاربيت كوشار، نائب وزير الهجرة الكندي، الشكر الي محافظ شمال سيناء وقيادات المحافظة علي حسن الاستقبال، مثمنًا الدور المصري الكبير الذي تلعبه جمهورية مصر العربية في الاستقرار في الشرق الأوسط واحتواء الموقف في قطاع غزة، وانفاذ المساعدات للمدنيين في القطاع.

ويقوم الوفد الكندي خلال زيارته للمحافظة، برفقة المحافظ وسكرتير عام المحافظة بتفقد المخازن اللوجستية التابعة للهلال الأحمر المصري بالعريش، وزيارة معبر رفح البري من الجاني المصري.

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