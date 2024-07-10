محافظ شمال سيناء يتفقد امتحانات الثانوية العامة في لجان العريش (فيديو وصور)

تفقد اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، يرافقه اللواء اسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، لجان امتحانات الثانوية العامة بمدينة العريش، للاطمئنان علي حسن سير وانتظام الامتحانات، في وجود حمزة رضوان مدير مديرية التربية والتعليم.

وأكد المحافظ علي حسن وانتظام سير الامتحانات دون شكاوى أو مشاكل بالتعاون بين مديرية التربية والتعليم والجهات المعنية.

وأشار إلى أن هناك فارق كبير بين طالب يؤدي الامتحانات في تلك المرحلة الدراسية الحرجة في ظروف أمنية سهلة بعد انتهاء الإرهاب، عما كان في وقت سابق اثناء وجود الإرهاب، حيث كان الإرهاب مؤثرًا علي العملية التعليمية والطالب والمعلم والمدرسة، فهناك صعوبة في ذلك الوقت في وصول المدرسين والملاحظين إلى لجان الامتحانات والتأخير عن الموعد آنذاك.

ولفت إلى أن انتهاء الإرهاب إثر بشكل إيجابي جدا على أضلاع العملية التعليمية وخاصة على الطلاب، حيث يؤدون الامتحانات بسهولة ويسر ومعنويات عالية نتيجة سهولة الإجراءات وعودة الحياة إلى طبيعتها.

وأكد اللواء أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، على تجهيز اللجان الإمتحانية بكافة الوسائل لتهيئة المناخ اللازم للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر، بجانب تعقيمها بالتعاون مع أجهزة المحافظة ‏المعنية، مشيرًا إلى أن جميع اللجان مؤمنة بمعرفة أجهزة الشرطة المدنية.

وأضاف الغندور، أن طلبة الثانوية العامة يؤدون اليوم الامتحانات في مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والجبر والهندسة الفراغية وعلم النفس والاجتماع في عدد 15 لجنة امتحانية على مستوى محافظة شمال سيناء.

وأشار حمزة رضوان، مدير عام مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، أن عدد طلبة الثانوية العامة الذين يؤدون الامتحانات يبلغ 4 آلاف و279 طالبا وطالبة منهم 464 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية، و3492 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية علوم، و323 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية رياضيات، موزعين على 15 لجنة امتحانية بالمحافظة، معلنًا عن تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة بالعريش لمتابعة سير وانتظام الامتحانات وتذليل أي عقبات تواجه الطلاب خلال الامتحانات وحل أي مشكلات طارئة فور حدوثها.

من ناحية أخرى التقى المحافظ مع عدد من أولياء الأمور والمواطنين في مدينة العريش، حيث طمأنهم علي حسن سير وانتظام الامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات لأداء الطلبة الامتحانات في سهولة ويسر.