الجمعة 12 يوليو 2024
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أخبار مصر

الحكومة تغلظ العقوبات على وسائل الإعلام التي تتجاوز الآداب العامة ببرنامجها الجديد

برنامج الحكومة الجديدة،
برنامج الحكومة الجديدة، فيتو

برنامج الحكومة المصرية، تخطط الحكومة لفرض وتغليظ العقوبات على وسائل الإعلام التي تتجاوز الآداب العامة وقيم المجتمع مع إطلاق مبادرة الإعلام الآمن للطفل لدعم الهوية الوطنية للأطفال في مصر، وذلك وفق برنامج الحكومة الجديد الذي تناقشه لجنة مجلس النواب.

 

حملات توعية دينية وثقافية للشباب والمراهقين بمراكز الشباب 

كما نص برنامج الحكومة على تدشين مجموعة من الحملات التوعية الدينية والثقافية للشباب والمراهقين من خلال مراكز الشباب والأندية الاجتماعية، تشمل جميع محافظات الجمهورية والمناطق النائية، وتنظيم مسابقات ثقافية وأدبية وفعاليات مجتمعية للشباب لتعزيز الاهتمام بالتراث الثقافي والوطني.

برنامج الحكومة بمجلس النواب 

من المنتظر، أن تنتهى اللجنة من اجتماعاتها يوم الإثنين القادم لتسلم بعدها تقريرها  للمجلس، متضمنًا التوصيات والملاحظات على برنامج الحكومة، حيث يناقش مجلس النواب التقرير في جلسته العامة يوم الأحد الموافق 21 يوليو ويعقب للانتهاء من المناقشات التصويت على منح الثقة للحكومة ويكون القرار بأغلبية أعضاء المجلس.

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