مهرجان العلمين 2024، إزاي تحضر تصوير حلقة برنامج صاحبة السعادة؟

يتيح مهرجان العلمين في دورته الثانية 2024 الفرصة لجمهور ورواد المهرجان لحضور حلقة خاصة من برنامج "صاحبة السعادة" تقدمها الإعلامية إسعاد يونس للجمهور، من خلال الحجز عبر موقع تذكرتي.

حجز تذاكر حلقة صاحبة السعادة

ويطرح المهرجان تذاكر الحفل في فئتين، الأولى بـ 600 جنيه والثانية VIP بـ 1500 جنيه، على أن يكون الجلوس بأسبقية الحضور.

ويستمر الحفل على مدار ساعتين من الساعة الـ 10 مساء وحتى 12 منتصف الليل.

حلقة صاحبة السعادة في مهرجان العلمين

و تمتزج الحلقة فيها أجواء الصيف مع ألحان الموسيقار عمار الشريعي، ويتضمن الحفل تقديم نخبة من إبداعات الموسيقار الراحل، ويقود أوركسترا الحفل المايسترو العالمي نادر عباسي، وذلك يوم الخميس 25 يوليو الجاري، على المسرح الروماني بالمدينة التراثية في العلمين الجديدة.

ويتضمن الحفل تقديم أبرز ألحان الموسيقار عمار الشريعي الموسيقية في الأفلام والمسلسلات منها "حديث الصباح والمساء"، "زيزينيا"، "رأفت الهجان" وغيرها من الأعمال الخالدة في أذهان الجمهور المصري والعربي.