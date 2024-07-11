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رياضة

جنة عليوة تكشف مفاجأة عن شهد سعيد حال مشاركتها في الأولمبياد

جنة عليوة وأزمتها
جنة عليوة وأزمتها مع شهد سعيد، فيتو

قالت جنة عليوة لاعبة منتخب مصر للدراجات: "شهد سعيد مسكت إيدي وتعمدت إسقاطي وإيذائي وطوال السباق كانت تتطاول عليَّ بألفاظ خارجة".

إدانة شهد سعيد في واقعة إسقاطها جنة عليوة

وتابعت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة "إم بي سي مصر": "تقارير الحكام أدانت شهد وقررت إيقافها سنة محليا".

 

ترتيب شهد سعيد وقصة تأهيل الأولمبياد

وأضافت: "شهد سعيد عمرها ما كسبت سبق محلي في مصر ولو هتروح الأولمبياد هي مش هتدخل منافسات علطول لأ دي في سباق تأهيل الأول وهي في النهاية هيكون ترتيبها الأخير وفقا لأرقامها".

 

حقيقة اعتذار شهد سعيد لـ جنة عليوة 

ولفتت: "تصرف شهد سعيد معي لا أخلاقي أو رياضي ولم تعتذر لي طوال الشهرين الماضيين، وأنا أصبت بكسر مضاعف وركبت شريحة ومسامير في الترقوة".
 

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إجراءات عاجلة في اللجنة الأولمبية لحسم مصير مشاركة شهد سعيد في أولمبياد باريس

موقف جنة عليوة من اعتذار شهد سعيد

واستكملت: "من يطالبوني بمسامحة شهد سعيد أقول لهم القرار متأخر والمدير الفني للمنتخب اتهمني ظلما في تلك الواقعة".

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