ضبط مسجلين خطر تخصصا في سرقة كابلات كهرباء وفوانيس الإنارة بالوراق

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، في ضبط مسجلين خطر لقيامهما بسرقة كابلات كهرباء وفوانيس إنارة خاصة بأعمدة الإنارة بمنطقة الأبحاث دائري قسم شرطة الوراق.

البداية عندما تم ضبط مسجل بدائرة قسم شرطة الوراق أثناء محاولاته سرقة كابلات كهرباء بمنطقة الأبحاث بدائرة القسم وبمواجهتها اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع مسجل آخر شريكه وانهما اعتادا مزاولة نشاطا إجراميا في مجال سرقة فوانيس أعمدة الإنارة والكابلات وبيعها بالسوق السوداء مقابل مبالغ مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.