مشاهير في ساحات النيابات والمحاكم.. محاكمة عباس أبو الحسن في قضية دهس شخصين.. إمام عاشور وأمير طعيمة «بالقائمة».. وشيرين وحسام «الأبرز»

شهدت ساحات النيابة العامة والمحاكم حضور عدد من مشاهير الفن للتحقيق معهم في قضايا واتهامات متبادلة، بعضها انتهى بالتصالح والبعض تم إحالته للمحاكمة للنظر فيه، تلك القضايا التي أخذت التريند على مواقع التواصل الاجتماعي نسرد أبرزها في السطور التالية.

حسام حبيب وشيرين عبدالوهاب بنيابة التجمع

وشهدت ساحة النيابة العامة بمقرها في التجمع الخامس حضور الفنانة شيرين عبد الوهاب كمجني عليها ومتهمة في بلاغ قدمه ضدها الملحن حسام حبيب، وداخل مكتب وكيل النائب العام تبادل كلاهما الاتهامات بينهما التي انتهت بالتصالح.

وكان الفنانة شيرين عبدالوهاب وطليقها حسام حبيب خضعا لتحقيقات النيابة المسائية أمس الأربعاء في الاتهامات المتبادلة بينهما في واقعة تعدي الأخير عليها حيث تنازلت شيرين عن المحضر المحرر ضد طليقها حسام حبيب، وهو ما فعله أيضًا ليتصالح الطرفان، وغادرا كلاهما مقر النيابة بعد تحقيقات استمرت عدة ساعات.

الفنان السينمائي عباس أبوالحسن داخل نيابة الشيخ زايد

وتم إخلاء سبيل الفنان عباس أبو الحسن من سرايا النيابة أمس الاربعاء، بعدما حددت نيابة الشيخ زايد 23 سبتمبر لنظر أولى جلسات محاكماه بتهمة القتل الخطأ عن طريق دهس شخصين بسيارته.

وجاء ذلك عقب الانتهاء من الاستماع لأقواله في التهمة المنسوبة إليه بالقتل الخطأ، بعد أن وجهت إليه تهمة القتل الخطأ والإصابة في حادث تصادم سيارته بسيدتين بطريق المحور المركزي بأكتوبر مما أسفر عن إصابتهن بإصابات خطيرة، ووفاة إحدهن داخل احدى المستشفيات الخاصة بالمهندسين متأثرة بالإصابة..

إمام عاشور لاعب نادي الأهلي داخل نيابة الشيخ زايد

وأوشكت النيابة العامة بالشيخ زايد، على الانتهاء من التحقيقات في اتهام إمام عاشور لاعب نادي الأهلي بالتعدي بالضرب والسب على فرد أمن في مول أركان بالشيخ زايد بعد مواجهة اللاعب بفيديو المشاجرة ثم إخلاء سبيله بكفالة 5 آلاف جنيه.

واستعجلت النيابة برئاسة المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد التحريات النهائية لإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة حول الواقعة وفور استلامها ستتم إحالة إمام عاشور إلى محكمة الجنح

الشاعر الغنائي أمير طعيمة داخل نيابة التجمع وطليقته جيني كامل..

وكانت محكمة الجنح التجمع الخامس، حددت جلسة 16 يوليو الجاري، لنظر دعوى الشاعر الغنائي أمير طعيمة، ضد طليقته جيني كامل، بتهمة سب وقذف زوجته التونسية يسرا الجديدي

وحرر أمير طعيمة دعوى قضائية ضد طليقته جيني كامل بتهمة التشهير والسب والقذف لزوجته يسرا الجديدي.

النيابة استمعت لأقوال أمير طعيمة وطليقته جيني كامل، وقررت إحالة الدعوى لمحكمة الجنح لنظرها في جلسة 16 يوليو.