فريق بحث لكشف ملابسات مصرع سيدة إثر سقوطها من الطابق الخامس بأكتوبر

يواصل فريق البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة جهوده في كشف ملابسات مصرع سيدة في العقد الثاني من العمر إثر سقوطها من الطابق الخامس بأحد العقارات المتواجدة في الحي السادس بدائرة قسم شرطة أكتوبر، وذلك من خلال تشكيل فريق بحث لجمع المعلومات والتحريات حول الواقعة وتفريغ الكاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث.

حيث توصلت المعلومات المبدئية بأن السيدة سقطت هربا من النار التي اشتعلت في الطابق الأرضي وامتدت للطوابق الأخرى بالعقار.

وبسؤال شهود العيان أقروا بأن أفراد العمارة هرولوا للنجاة بحياتهم، إلا أن السيدة تشبثت بستائر البلكونة، فرارا من النيران، لكنها سقطت أرضا، ما أدى إلى وفاتها قبل وصول المطافئ والنجدة والمباحث.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بأكتوبر بلاغا يفيد بمصرع سيدة إثر سقوطها من الطابق الخامس، وتم تحرير محضر وتولت جهات التحقيق التحقيقات.