الخميس 11 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

انطلاق أولى رحلات مصر للطيران إلى العاصمة الإيڤوارية أبيدجان

مصر للطيران،فيتو
مصر للطيران،فيتو
ads

أقلعت أولى رحلات الناقل الوطني_مصر للطيران إلي العاصمة الإيڤوارية أبيدجان بساحل العاج بطائرة من طراز A320neo وعلى متنها 124 راكب.

وقد قامت مصرللطيران بالاحتفال مع الركاب بافتتاح الخط الجديد، وتقديم الهدايا التذكارية والتقاط الصور التذكارية معهم.

إنطلاق أولي رحلات مصر للطيران إلى العاصمة الإيڤوارية أبيدجان

ومن المقرر تشغيل الخط بواقع 3 رحلات أسبوعيًا أيام الثلاثاء والخميس والأحد، وذلك في إطار سعي الشركة للوصول إلى الأسواق العالمية ومنح العملاء مزيد من خيارات السفر.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

مصر للطيران رحلات مصر للطيران ساحل العاج مصرللطيران الأسواق العالمية

مواد متعلقة

تنسيق الدبلومات الفنية 2024، التخصصات التي توفرها الجامعات التكنولوجية لطلاب الدبلومات

تنسيق الدبلومات الفنية 2024، الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية

ألسن عين شمس تستقبل وفدًا من الرابطة الكونفوشيوسية الدولية وجامعة الدراسات الأجنبية

تنسيق الجامعات 2024، بدء دراسة "إدارة الجودة في المتاحف" بنظام الساعات المعتمدة في آثار عين شمس

إحباط تهريب 1000 سبيكة فضة بحوزة راكب بمطار القاهرة

تفاصيل تنظيم مصر للطيران رحلات إلي العلمين

الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2024 في الجيزة بالاسم ورقم الجلوس

بالرابط الرسمي، نتيجة الدبلومات الفنية 2024 في الغربية بالاسم ورقم الجلوس

الأكثر قراءة

قصة الرجل الغامض في مطار القاهرة، راكب يحاول تهريب مليون جنيه في سندوتشات شاورما (فيديو وصور)

قفزة كبيرة في أسعار الذهب اليوم الخميس

سبب استبعاد عمرو السولية من قائمة الأهلي أمام بيراميدز

حسمها في حوار سابق، شوبير يعلن موقفه من التعاقد مع mbc (فيديو)

بعد إنهاء التعاقد مع شوبير، تعرف على مصير برنامج "ملعب أون تايم"

انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة بدءا من هذا الموعد

لم يمهله القدر كثيرا، أحمد شوبير من "سلطان زماني" إلى الخروج الكبير

ترك السلطة وانسحاب من فيلادلفيا، صحيفة أمريكية تكشف صفقة غزة الكبرى

منوعات

المزيد

ستينية تحتفل مع زوجها العشريني بمعرفة جنس طفلهما

ضابط يطلق النار على حارس مرمى في الدوري البرازيلي (فيديو)

الشواطئ المجانية بمدينة العلمين الجديدة تشهد إقبالا كبيرا من الأهالي (صور)

فقدان 65 ألفا من أكواب القهوة في مصنع تسلا بأوروبا

المزيد

خدمات

المزيد

الدينار الكويتي وصل لكام مقابل الجنيه المصري مساء اليوم الخميس

أسعار النحاس اليوم الخميس في السوق المحلي

تعرف على سعر القصدير اليوم الخميس

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الخميس في السوق

المزيد
ads

انفوجراف

شروط القبول بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أيهما أخطر الانحراف الأخلاقي أم الديني؟، خالد الجندي يجيب (فيديو)

الهواري: المبالغة في إثبات وصف البشرية لرسول الله تقليل من مقامه نبيا

برنامج دين حياة، رمضان البيه يتحدث عن التقرب إلى الله (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية