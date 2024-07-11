انطلاق أولى رحلات مصر للطيران إلى العاصمة الإيڤوارية أبيدجان

أقلعت أولى رحلات الناقل الوطني_مصر للطيران إلي العاصمة الإيڤوارية أبيدجان بساحل العاج بطائرة من طراز A320neo وعلى متنها 124 راكب.

وقد قامت مصرللطيران بالاحتفال مع الركاب بافتتاح الخط الجديد، وتقديم الهدايا التذكارية والتقاط الصور التذكارية معهم.

إنطلاق أولي رحلات مصر للطيران إلى العاصمة الإيڤوارية أبيدجان

ومن المقرر تشغيل الخط بواقع 3 رحلات أسبوعيًا أيام الثلاثاء والخميس والأحد، وذلك في إطار سعي الشركة للوصول إلى الأسواق العالمية ومنح العملاء مزيد من خيارات السفر.