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استقبال حافل لأولى رحلات مصر للطيران بمطار زيورخ

مصر للطيران، فيتو
مصر للطيران، فيتو
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احتفل مطار زيورخ الدولي باستقبال أولى رحلات مصرللطيران القادمة من مطار القاهرة الدولي بطائرة من طراز A320، حيث تم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه.

استقبال حافل  لأولى رحلات مصر للطيران بمطار زيوريخ


حضر الاحتفالية عدد من كبار الضيوف على رأسهم سفير مصر لدى سويسرا وائل جاد  ستيفان فيرملينجر نائب مدير مطار زيوريخ لتطوير الملاحة الجوية.


هذا وقامت مصر للطيران بالاحتفال مع الركاب بتقديم الهدايا التذكارية بالإضافة إلى تعلية تذاكر السفر لعدد من السادة الركاب.


ويأتي ذلك في إطار الخطة الاستراتيجية لتوسعة شبكة الخطوط الجوية التي تشهدها مصر للطيران في ظل الاهتمام بحركة السياحة الوافدة إلى مصر.

 

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