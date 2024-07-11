قبل المواجهة المرتقبة، الأهلي يتفوق على بيراميدز بالقيمة السوقية وأليو ديانج الأغلى

الاهلي ضد بيراميدز، تقوق فريق النادي الأهلي على نظيره بيراميدز من حيث القيمة السوقية للفريقين قبل المواجهة المرتقبة غدا الجمعة بقمة الدوري المصري الممتاز.

القيمة السوقية للأهلي بيراميدز

وتبلغ القيمة السوقية للنادي الأهلي نحو 32.25 مليون يورو وذلك بحسب موقع ترانسفير ماركت المختص بأرقام وإحصائيات اللاعبين.

وتبلغ القيمة السوقية لفريق بيراميدز نحو 19.68 مليون يورو.



أغلى لاعبي الأهلي

أليو ديانج 3.50 مليون يورو

محمد عبد المنعم 3 ملايين يورو

إمام عاشور 2.50 مليون يورو

رضا سليم 2.20 مليون يورو

محمد الشناوي ومروان عطية 2 مليون يورو

بيرسي تاو 1.80 مليون يورو

محمد هاني ووسام ابو علي 1.50 مليون يورو

أفشة 1.20 مليون يورو

أغلى لاعبي بيراميدز

رمضان صبحي 2.20 مليون يورو

وليد الكرتي وبلاتي توريه ومصطفي فتحي 1.50 مليون يورو

مهند لاشين 1.30 مليون يورو

محمد حمدي 1.20 مليون يورو

محمد الشيبي ومحمد رضا مليون يورو

قائمة بيراميدز في مواجهة الأهلي

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة الأهلي في إطار لقاءات الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: محمد حمدي - محمود مرعي - أسامة جلال - كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد سامي

خط الوسط: مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمود دونجا - بلاتي توريه - محمود زلاكة - محمد رضا بوبو - يوسف أسامة - وليد الكرتي

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - فخري لاكاي - مروان حمدي

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري

وتنطلق صافرة مباراة الأهلي وبيراميدز في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة غدا الجمعة المقبل على إستاد القاهرة الدولي ضمن المباراة المؤجلة من الجولة 14 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري

وتبث مباراة الأهلي وبيراميدز عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

تاريخ مواجهات بيراميدز والأهلي في جميع المسابقات

وتواجه الفريقان في 14 لقاءً سابقا، حيث نجح النادي الأهلي بتحقيق الفوز في 7 مباريات بينما فاز بيراميدز في 4 مباريات وتعادل الفريقان في 3 لقاءات فقط.

بيراميدز - الأهلي 2ـ1

الأهلي - بيراميدز 0ـ1

الأهلي - بيراميدز 0ـ1

بيراميدز - الأهلي 1ـ2

الأهلي - بيراميدز 0-0

بيراميدز - الأهلي 0-0

الأهلي - بيراميدز 2-2

الأهلي - بيراميدز 3ـ0

الأهلي - بيراميدز 2ـ1

بيراميدز - الأهلي 2ـ0

الأهلي - بيراميدز 3ـ0

الأهلي- بيراميدز 2ـ0

الأهلي -بيراميدز1ـ0

بيراميدز- الأهلي 3ـ0



