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طقس الجمعة "دونت مكس".. موجة حارة وأمطار خفيفة على الوجه البحري والوادي الجديد.. الحرارة تصل لـ47 درجة مئوية بجنوب البلاد.. ونصائح بعدم التعرض للشمس

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

تصل الموجة شديدة الحرارة اليوم الجمعة ذروتها، حيث تصل درجة الحرارة إلى 47 درجة بجنوب البلاد.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بعدم التعرض المباشر للشمس والإكثار من شرب السوائل والتواجد فى أماكن جيدة التهوية.

شديد الحرارة، حالة الطقس المتوقعة غدا الجمعة 12-7-2024

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 11 - 7 - 2024

وبالرغم من الموجة شديدة الحرارة إلا أن هناك بعض المناطق التى قد تشهد فرصا ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة غدا على شمال الوجه البحري ومحافظة الوادى الجديد.

وأعلنت هيئة  الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الجمعة، حيث من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى، وجنوب الصعيد وجنوب سيناء وحار رطب على السواحل الشمالية

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا وفى الصباح الباكر  على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، وشمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد، معتدل رطب على السواحل الشمالية.

 

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية اليوم على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة على كافة الأنحاء.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى 28 والعظمى 40

القاهرة: المحسوسة: 42

العاصمة الإدارية: الصغرى 28 والعظمى 41

العاصمة الإدارية: المحسوسة: 43

6 أكتوبر: الصغرى 28 والعظمى 41

6 أكتوبر المحسوسة:  43

بنها: الصغرى 27 والعظمى  40

بنها المحسوسة: 42

الإسكندرية: الصغرى 25 والعظمى 34

الاسكندرية: المحسوسة: 37

العلمين الجديدة: الصغرى 25 والعظمى 33

العلمين الجديدة: المحسوسة: 36

مطروح: الصغرى 24 والعظمى 32

مطروح: المحسوسة: 35

سيوة: الصغرى 26   والعظمى 40

سيوة: المحسوسة: 42

كاترين الصغرى 20 والعظمى 34

كاترين: المحسوسة: 35

بورسعيد الصغرى 27 العظمى 33

بورسعيد: المحسوسة: 36

الزقازيق: الصغرى 28 والعظمى 39

الزقازيق: المحسوسة: 41

الإسماعيلية الصغرى 26 والعظمى  41

الإسماعيلية: المحسوسة:  43

السويس: الصغرى 26 والعظمى 40

السويس: المحسوسة: 42

شرم الشيخ الصغرى 30 والعظمى 43

شرم الشيخ: المحسوسة: 45

الغردقة الصغرى 31 والعظمى 43

الغردقة: المحسوسة: 45

الفيوم: الصغرى 26 والعظمى 42

الفيوم: المحسوسة: 44

بنى سويف الصغرى 27 والعظمى 42

بنى سويف: المحسوسة: 44

المنيا: الصغرى 26 والعظمى 43

المنيا: المحسوسة: 45

أسيوط الصغرى 28 والعظمى 43

أسيوط: المحسوسة: 45

سوهاج الصغرى  29 والعظمى 44

سوهاج: المحسوسة: 45

الأقصر الصغرى 30  والعظمى 45

الأقصر: المحسوسة: 46

أسوان: الصغرى 31 والعظمى 46

أسوان: المحسوسة: 47

 

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