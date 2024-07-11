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رياضة

أبرزهم كهربا وبيرسي تاو، المستبعدون من قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز في الدوري

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

استقر مارسيل كولر المدير بالنادي  الأهلي، على قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة بيراميدز التي تجمع الفريقين غدا الجمعة، ضمن منافسات بطولة الدوري ‏الممتاز.‏

وتم استبعاد كل من " مصطفي مخلوف، محمود متولي، علي معلول، عمرو السولية  ،بيرسي تاو، محمود كهربا،  محمد الضاوي "كريستو" من قائمة النادي الأهلي 

بالإضافة للثلاثي حمزة علاء وأحمد كوكا وكريم الدبيس، بسبب تواجدهم مع بعثة المنخب الأولمبي استعدادا لأولمبياد باريس 2024. 

 

قائمة الأهلي استعدادا لمواجهة بيراميدز 

حراسة المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمود الزنفلي

خط الدفاع: ياسر إبراهيم - كريم فؤاد - محمد عبد المنعم - محمد هاني - خالد عبد الفتاح - عمر كمال – رامي ربيعة.

خط الوسط: أكرم توفيق - حسين الشحات - إمام عاشور - كريم وليد - محمد مجدي "أفشة" - أحمد عبد القادر - أليو ديانج - طاهر محمد طاهر - مروان عطية- رضا سليم.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

تفاصيل مران الأهلي الختامي لمواجهة بيراميدز 

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة لمناقشة العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالاستعداد للمباراة.‏

وخاض اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة، وأدى حراس المرمى فقرات خاصة تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.‏

وأشرف كولر على مجموعة من التدريبات التخصصية، قبل أن يستكمل بقية فقرات المران بمشاركة جميع اللاعبين.‏

ويستعد النادي الأهلي للمواجهة المرتقبة أمام بيراميدز غدا الجمعة، ضمن المباراة المؤجلة من الجولة 14 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة الأهلي وبيراميدز في التاسعة مساء غدا الجمعة  وتنقل عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.  

أرقام الأهلي في الدوري الممتاز بالموسم الحالي  

ويتواجد النادي الأهلي في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 57 نقطة، حيث خاض 23 مباراة حتى الآن، استطاع تحقيق الفوز في 18 مباراة وتعادل في 3 وخسر في مواجهتين.

الأكثر تسجيلا للأهداف وثاني أقوى خط دفاع  

ويعد لاعبو النادي الأهلي الأكثر تسجيلا للأهداف خلال الموسم الحالي حتى الآن حيث استطاعوا تسجيل 54 هدفا.

أما على مستوى الدفاع يصنف المارد الأهلي كثاني أقوى خط دفاع في الدوري بعدما تلقت شباكه 20 هدفا. 

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