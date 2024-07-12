الجمعة 12 يوليو 2024
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اليوم، انطلاق برنامج لقاء الجمعة للأطفال بالمساجد الكبرى

لقاء الجمعة للأطفال
لقاء الجمعة للأطفال بالمساجد الكبرى،فيتو

 تعقد وزارة الأوقاف برنامج: "لقاء الجمعة للأطفال"، وذلك عقب صلاة  اليوم الجمعة بالمساجد الكبرى بالمديريات في (27) مسجدًا كل يوم جمعة بواقع مسجد في كل محافظة بالتناوب بين مناطقها وإداراتها وبمشاركة قيادات الأوقاف فيها.

وأشارت الأوقاف أن ذلك يأتي في إطار حرص وزارة الأوقاف على غرس القيم الدينية والأخلاقية والوطنية بين الأطفال، وإيمانًا منها بأهمية بناء وعي الطفل بناءً صحيحًا، واستمرارًا لجهود الوزارة في الاهتمام بالنشء.

خريطة افتتاح المساجد الجديدة

وفي سياق متصل أوضحت وزارة الأوقاف أنه في إطار خطة الوزارة  لإعمار بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى سيتم بإذن الله تعالى افتتاح (10) مساجد اليوم الجمعة 12 / 7 / 2024م، منها (6) مساجد إحلالًا وتجديدًا، و(4) مساجد صيانة وتطويرًا.

 

إجمالي المساجد الجديدة

 ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2024 م حتى تاريخه (26) مسجدًا منها (22) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(4) مساجد صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى الجمعة 12 / 7 / 2024م عدد (12107) مساجد، بتكلفة تقدر بنحو (18) مليارًا و(731) مليون جنيه.

 

خريطة افتتاح المساجد الجديدة 

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف البحيرة
م المسجد وعنوانه
1.  مسجد  الجنايني – قرية كوم الفرج – مركز أبو المطامير 
2.  مسجد الرحمن – قرية الطامية – مركز المحمودية

مديرية أوقاف المنوفية
م المسجد وعنوانه
3.  مسجد العجمي – شوشاي - أشمون
4.  مسجد سيدي خليل – شوشاي - أشمون

مديرية أوقاف الفيوم
م المسجد وعنوانه
5.  مسجد عزبة ذنكت  - قرية السعدة – مركز إطسا
6.  مسجد عبد الرحمن بن عوف – قرية اليوزباشي - طامية

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف كفر الشيخ
م المسجد وعنوانه
1.  مسجد الوحدة – مدينة سيدي سالم

مديرية أوقاف أسيوط
م المسجد وعنوانه
2.  مسجد المجذوب – دير القصير - القوصية
3.  مسجد عطية بيومي – القصير - القوصية

مديرية أوقاف الشرقية
م المسجد وعنوانه
4.  مسجد العزايزة الكبير – أبو كبير

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