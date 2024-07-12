الأوقاف تعلن خريطة افتتاح المساجد الجديدة اليوم الجمعة

أوضحت وزارة الأوقاف أنه في إطار خطة الوزارة لإعمار بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى سيتم افتتاح (10) مساجد اليوم الجمعة 12 / 7 / 2024م، منها 6 مساجد إحلالًا وتجديدًا، و4 مساجد صيانة وتطويرًا.

إجمالي المساجد الجديدة

ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2024 م حتى تاريخه (26) مسجدًا منها 22 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و4 مساجد صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى الجمعة 12 / 7 / 2024م عدد 12107 مساجد، بتكلفة تقدر بنحو 18 مليارًا و731 مليون جنيه.

خريطة افتتاح المساجد الجديدة

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف البحيرة

م المسجد وعنوانه

1. مسجد الجنايني – قرية كوم الفرج – مركز أبو المطامير

2. مسجد الرحمن – قرية الطامية – مركز المحمودية

مديرية أوقاف المنوفية

م المسجد وعنوانه

3. مسجد العجمي – شوشاي - أشمون

4. مسجد سيدي خليل – شوشاي - أشمون

مديرية أوقاف الفيوم

م المسجد وعنوانه

5. مسجد عزبة ذنكت - قرية السعدة – مركز إطسا

6. مسجد عبد الرحمن بن عوف – قرية اليوزباشي - طامية

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف كفر الشيخ

م المسجد وعنوانه

1. مسجد الوحدة – مدينة سيدي سالم

مديرية أوقاف أسيوط

م المسجد وعنوانه

2. مسجد المجذوب – دير القصير - القوصية

3. مسجد عطية بيومي – القصير - القوصية

مديرية أوقاف الشرقية

م المسجد وعنوانه

4. مسجد العزازية الكبير – أبو كبير