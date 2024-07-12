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تنسيق الدبلومات الفنية 2024، تعليمات هامة بشأن نظام التنسيق الإلكتروني

الدبلومات الفنية
الدبلومات الفنية 2024، فيتو
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تساؤلات عدَّة من الطلاب عن موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2024، للتعرف على توقيت انطلاق تسجيل رغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، وذلك بعد اعتماد وزير التربية والتعليم نتيجة الدور الأول في امتحانات الدبلومات الفنية.

 

تنسيق الدبلومات الفنية 2024

وكشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن تنسيق الدبلومات الفنية 2024، سوف ينطلق عبر موقع التنسيق الإلكتروني، بعد إعلان نتيجة الدور الثاني من امتحانات الدبلومات الفنية.

 

تنسيق الدبلومات الفنية 2024، تعليمات هامة بشأن نظام التنسيق الإلكتروني

• يقوم الطلاب بتسجيل رغباتهم باستخدام رقم الجلوس الخاص بالطالب والرقم السري ومن خلال موقع التنسيق الإلكتروني.
 

• سيكون متاح لك قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التي تقبل من الشهادات المختلفة وعليك اختيار رغباتك.
 

• ناقش مع أسرتك ترتيب رغباتك بعناية حتى تكون الاختيارات التي ستبديها مماثلة تماما لرغباتك ومجموعك.
 

• بعد أن تنتهي من إدخال رغباتك يمكنك طباعة الرغبات التي قمت بإدخالها ويعطيك البرنامج إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك.
 

• إذا قمت بتعديل رغباتك عدة مرات (وهذا متاح لك) أعلم بأن الحاسب سيحفظ آخر تعديل فقط ويتم التنسيق وفقا لأخر تعديل قمت به.
 

• يمكن للطالب التقدم أيضًا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاح لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.

 

نتيجة الدبلومات الفنية 2024، تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إمكانية الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية (الدور الأول) للعام الدراسى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ على موقع الوزارة عبر الرابط  من هنـــــــــــا.

 

نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس

ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية دور أول 2024 من خلال الدخول على بوابة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للحصول على النتيجة كاملة وبالدرجات لكل مادة.

 

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2024

وأتاحت وزارة التربية والتعليم نتيجة الدبلومات الفنية 2024، من خلال إدخال الطالب رقم الجلوس الخاص به من هنا 

 

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