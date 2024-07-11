الخميس 11 يوليو 2024
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خارج الحدود

بعد فشل تثبيته، البنتاجون: يعلن توقف الرصيف العائم بغزة قريبا

الرصيف العائم، فيتو
الرصيف العائم، فيتو

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) اليوم الخميس، أن أفرادًا من الجيش الأمريكي حاولوا إعادة تثبيت الرصيف المؤقت على شاطئ غزة أمس الأربعاء لكنهم فشلوا بسبب مشاكل فنية وأخرى تتعلق بالطقس.

وأضاف المتحدث باسم البنتاجون، في بيان إن الجنود الأمريكيين لم يدخلوا غزة في أي وقت من الأوقات، مضيفا أن العمليات على الرصيف ستتوقف قريبًا، وأن الهدف منه كان على الدوام توفير حلول مؤقتة.

سوليفان: انتهاء العمل بالرصيف العائم قريبا

وفي سياق متصل، مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان اليوم الخميس إن عمليات الرصيف البحري المصمم لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة ستنتهي قريبًا مع تحول التركيز من توصيل المساعدات إلى التوزيع داخل القطاع الذي مزقته الحرب. 

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