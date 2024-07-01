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خارج الحدود

رسميا، البنتاجون يعلن رفع مستوى التأهب في القواعد الأمريكية بأوروبا

البنتاجون، فيتو
البنتاجون، فيتو
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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية – البنتاجون – مساء اليوم الإثنين، رفع مستوى التأهب في القواعد الأمريكية في أوروبا، وذلك بحسب قناة القاهرة الإخبارية.

وضع القواعد الامريكية في حالة تأهب قصوى

وكانت قد أفادت شبكة «سي إن إن»، مساء الأحد، نقلا عن مسؤولين أمريكيين بوضع قواعد عسكرية أمريكية بأوروبا في حالة تأهب قصوى خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقالت «سي إن إن» نقلا عن المسؤولين الأمريكيين: "رفع مستوى التأهب بـالقواعد العسكرية الأمريكية في أوروبا جاء بسبب مخاوف من هجوم إرهابي".
 

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