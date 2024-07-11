الخميس 11 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

قفرة كبيرة في أسعار الذهب اليوم الخميس

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم

ننشر أسعار الذهب اليوم الخميس 2024/7/11 وفق آخر تحديث لها فى الأسواق المحلية والبورصة العالمية.

وارتفعت أسعار الذهب نحو 40 جنيها في الجرام داخل الأسواق اليوم.

سعر جرام الذهب عيار 24

 

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3720 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

ووصل جرام الذهب عيار 21 محليًّا إلى 3255 جنيهًا. 

سعر جرام الذهب عيار 18 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق 2790 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 26040 جنيهًا

قفزت أسعار الذهب أكثر من واحد بالمئة، الخميس، لتتجاوز 2400 دولار للأونصة، بعد أن أظهرت بيانات أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة انخفضت على نحو غير متوقع الشهر الماضي مما عزز الرهانات على خفض الفائدة الأميركية.

 

بحلول الساعة 12:56 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 1.5 بالمئة إلى 2406.99 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى له منذ 22 مايو.


كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.4 بالمئة إلى 2412.60 دولار.

وانخفضت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة على نحو غير متوقع، كما كان الارتفاع على أساس سنوي هو الأقل خلال عام مما يُرجح عودة التباطؤ في الأسعار ويُقرب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خطوة أخرى من قرار خفض الفائدة.

وأشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في إفادته أمام مجلسي الشيوخ والنواب خلال اليومين الماضيين إلى أن البنك المركزي يقترب من قرار خفض الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 2.7 بالمئة إلى 31.63 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى لها منذ 31 مايو.

كما ارتفع البلاتين 1.9 بالمئة إلى 1008.35 دولار، وزاد البلاديوم 1.6 بالمئة إلى 1002.54 دولار.


ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

الذهب عيار 21 الولايات المتحدة سعر الجنيه الذهب اليوم سعر الجنيه الذهب سعر جرام الذهب عيار 18 سعر جرام الذهب عيار 24 مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الذهب سعر جرام الذهب

الأكثر قراءة

شهد سعيد كلمة السر، النشطاء يكشفون الفيديو المتسبب في إنهاء التعاقد مع شوبير

قفرة كبيرة في أسعار الذهب اليوم الخميس

بعد إنهاء التعاقد مع شوبير، تعرف على مصير برنامج "ملعب أون تايم"

صندوق النقد يكشف السبب الحقيقي لإرجاء صرف الشريحة الثالثة من القرض لمصر

انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة بدءا من هذا الموعد

تنسيق الدبلومات الفنية 2024، الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية

حملات مكثفة واجتماعات متواصلة منذ تكليف خالد سعيد محافظا للإسكندرية

الأرصاد الجوية تكشف عن تغير صادم في درجات الحرارة هذا الصيف

منوعات

المزيد

الشواطئ المجانية بمدينة العلمين الجديدة تشهد إقبالا كبيرا من الأهالي (صور)

فقدان 65 ألفا من أكواب القهوة في مصنع تسلا بأوروبا

بريطانيا تدرس تشديد قوانين حيازة القوس والنشاب لهذا السبب

طرح أكبر هيكل عظمي لديناصور للبيع بسعر خيالي (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس

اليورو وصل لكام أمام الجنيه بالبنك المركزي مساء اليوم الخميس

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الخميس

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 11-7-2024 بالأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

التخبط الرياضي عرض مستمر.. التفاصيل الكاملة لأزمة جنة عليوة وشهد سعيد (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الهواري: المبالغة في إثبات وصف البشرية لرسول الله تقليل من مقامه نبيا

برنامج دين حياة، رمضان البيه يتحدث عن التقرب إلى الله (فيديو)

أنيسة بنت الحارث، شقيقة النبي المجهولة وأخته من الرضاعة

المزيد
الجريدة الرسمية