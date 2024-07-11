قفرة كبيرة في أسعار الذهب اليوم الخميس

ننشر أسعار الذهب اليوم الخميس 2024/7/11 وفق آخر تحديث لها فى الأسواق المحلية والبورصة العالمية.

وارتفعت أسعار الذهب نحو 40 جنيها في الجرام داخل الأسواق اليوم.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3720 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

ووصل جرام الذهب عيار 21 محليًّا إلى 3255 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق 2790 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 26040 جنيهًا

قفزت أسعار الذهب أكثر من واحد بالمئة، الخميس، لتتجاوز 2400 دولار للأونصة، بعد أن أظهرت بيانات أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة انخفضت على نحو غير متوقع الشهر الماضي مما عزز الرهانات على خفض الفائدة الأميركية.

بحلول الساعة 12:56 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 1.5 بالمئة إلى 2406.99 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى له منذ 22 مايو.



كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.4 بالمئة إلى 2412.60 دولار.

وانخفضت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة على نحو غير متوقع، كما كان الارتفاع على أساس سنوي هو الأقل خلال عام مما يُرجح عودة التباطؤ في الأسعار ويُقرب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خطوة أخرى من قرار خفض الفائدة.

وأشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في إفادته أمام مجلسي الشيوخ والنواب خلال اليومين الماضيين إلى أن البنك المركزي يقترب من قرار خفض الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 2.7 بالمئة إلى 31.63 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى لها منذ 31 مايو.

كما ارتفع البلاتين 1.9 بالمئة إلى 1008.35 دولار، وزاد البلاديوم 1.6 بالمئة إلى 1002.54 دولار.