الثلاثاء 09 يوليو 2024
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اقتصاد

آخر تحديث لسعر الذهب اليوم الثلاثاء داخل الأسواق

أسعار الذهب اليوم،
أسعار الذهب اليوم، فيتو

أعلنت شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية بالقاهرة عن أسعار الذهب اليوم الثلاثاء داخل الأسواق المحلية.

سعر جرام الذهب

عيار 24 نحو 3668 جنيها.

 

سعر جرام الذهب عيار 21

ووصل جرام الذهب عيار 21 محليًّا إلى 3210 جنيهات. 

سعر جرام الذهب عيار 18 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق 2751 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 25680 جنيها.

الأسعار العالمية للذهب فى البورصة 

 

 

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين شهادة رئيس الفيدرالى جيروم باول، أمام مجلس الشيوخ الأمريكى، بالإضافة إلى بيانات التضخم لشهر يونيو الماضى، وذلك للحصول على معلومات أكثر حول المسار المستقبلي للفائدة.

 

وزادت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم أغسطس بنسبة 0.36% إلى 2371.90 دولار للأوقية، وارتفع سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.23% إلى 2364.58 دولار للأوقية.

ويدلي "باول" بشهادته أمام مجلسي الشيوخ والنواب على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء على الترتيب، قبل صدور بيانات تضخم أسعار المستهلكين الخميس.

وفيما يخص المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 30.84 دولار للأوقية وزاد البلاتين 0.9% إلى 1005.25 دولار بينما ربح البلاديوم 0.1 % إلى 1009.93 دولار.

 

 

 

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