ضابط يطلق النار على حارس مرمى في الدوري البرازيلي (فيديو)

شهدت مباراة جريميو أنابوليس وسينترو أويستي في دوري الدرجة الثانية بالبرازيل، واقعة غريبة، بطلها ضابط أمن أطلق النار على حارس مرمى.

إطلاق رصاصة على حارس مرمى في الدوري البرازيلي

ونشرت شبكة "سي إن إن البرازيل" تقريرًا قالت فيه، إن مباراة أقيمت أمس الأربعاء، في دوري الدرجة الثانية، بين جريميو أنابوليس وسينترو أويستي، شهدت إصابة حارس المرمى رامون سوزا برصاصة مطاطية أطلقها رجل أمن.

وكانت المباراة لمسابقة دوري الدرجة الثانية من بطولة جويانو.

Por esse ângulo fica mais BIZARRO ainda.



Que vergonha, que despreparo, e não é novidade. pic.twitter.com/AtV6uj4JkB — Noite de Copa (@Noitedecopa) July 11, 2024

وأضافت: "شوهد رجل أمن وهو يطلق رصاصة مطاطية، دون سابق إنذار، على حارس مرمى جريميو أنابوليس، رامون سوزا، الذي أصيب في ساقه، وعلى الفور حضر طبيب جريميو أنابوليس الذي أجرى الإسعافات الأولية في سيارة إسعاف الملعب".

ونشر نادي جريميو أنابوليس بيانًا استنكر فيه الحادثة، وقال: "إنه عمل فظيع وغير معقول وإجرامي من قبل شخص يجب أن يهتم بسلامة ونزاهة الأشخاص الذين كانوا هناك في ملعب جوناس دوارتي".