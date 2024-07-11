ضابط يطلق النار على حارس مرمى في الدوري البرازيلي (فيديو)
شهدت مباراة جريميو أنابوليس وسينترو أويستي في دوري الدرجة الثانية بالبرازيل، واقعة غريبة، بطلها ضابط أمن أطلق النار على حارس مرمى.
إطلاق رصاصة على حارس مرمى في الدوري البرازيلي
ونشرت شبكة "سي إن إن البرازيل" تقريرًا قالت فيه، إن مباراة أقيمت أمس الأربعاء، في دوري الدرجة الثانية، بين جريميو أنابوليس وسينترو أويستي، شهدت إصابة حارس المرمى رامون سوزا برصاصة مطاطية أطلقها رجل أمن.
وكانت المباراة لمسابقة دوري الدرجة الثانية من بطولة جويانو.
وأضافت: "شوهد رجل أمن وهو يطلق رصاصة مطاطية، دون سابق إنذار، على حارس مرمى جريميو أنابوليس، رامون سوزا، الذي أصيب في ساقه، وعلى الفور حضر طبيب جريميو أنابوليس الذي أجرى الإسعافات الأولية في سيارة إسعاف الملعب".
ونشر نادي جريميو أنابوليس بيانًا استنكر فيه الحادثة، وقال: "إنه عمل فظيع وغير معقول وإجرامي من قبل شخص يجب أن يهتم بسلامة ونزاهة الأشخاص الذين كانوا هناك في ملعب جوناس دوارتي".
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.