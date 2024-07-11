رئيس جامعة الأزهر يشارك في انطلاق فعاليات البرنامج الصيفي لكلية الدعوة

أشاد الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، بجهود كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة في تصحيح المفاهيم المغلوطة ونبذ الأفكار المنحرفة.

برنامج وحدة التوعية الفكرية بكلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة

جاء ذلك خلال مشاركته في انطلاق فعاليات برنامج وحدة التوعية الفكرية بكلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة الذي يتضمن تنظيم دورات تدريبية متخصصة في مختلف التخصصات العلمية: شرعية، وعقلية، وسلوكية، وثقافية، لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وطلاب الدراسات العليا والباحثين والوعاظ والأئمة وطلاب الأزهر الشريف في جميع المراحل الدراسية، ويقام البرنامج بدعم كبير من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف.

وقدم رئيس الجامعة التهنئة بالعام الهجري الجديد، داعيًا المولى -عز وجل- أن يجعله عام خير علي الأمة الإسلامية، وأن ينصر أشقاءنا في غزة.

جهود كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر

وثمن رئيس الجامعة جهود كلية الدعوة الإسلامية بقيادة الدكتور محمد عبد الدايم الجندي، عميد الكلية، والدكتور محمد رمضان، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور صلاح الباجوري، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.



البرنامج التوعوي الصيفي لكلية الدعوة



وأوضح الدكتور محمد عبد الدايم الجندي، عميد كلية الدعوة الاسلامية بالقاهرة، أن البرنامج التوعوي الصيفي لوحدة التوعية الفكرية بالكلية، يقام بالتعاون مع مجمع البحوث الإسلامية، وأكاديمية الأزهر لتدريب الدعاة،ويهدف إلى تصحيح المفاهيم الخاطئة وبناء الوعي الرشيد لدى الشباب، وحمايتهم من الوقوع في براثن الشبهات، والتأكيد على أن الأزهر الشريف هو الصخرة الصماء التي تتحطم عليها كل دعاوي التشدد والتطرف، وأنه كعبة العلم وقبلة العلماء لقاصديه من مختلف أنحاء العالم.