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إنجاز جديد لطلاب كلية الهندسة جامعة الأزهر بقنا

طلاب كلية الهندسة
طلاب كلية الهندسة بنين جامعة الأزهر بقنا

 فاز فريق طلاب مشروع التخرج بقسم الهندسة الكهربية بكلية الهندسة بنين جامعة الأزهر بقنا بقيادة الدكتور محمد جلال، عميد الكلية، بالدعم المالي والفني لتطبيق مشروعهم في مسابقة دعم مشاريع التخرج المقدمة من مؤسسة "شنايدر إلكتريك Schneider Electric" الفرنسية في مرحلة تنافسية ضمت 36 فريقًا متقدمًا من مختلف جامعات مصر، وفاز فريق الكلية بالدعم عن مشروعهم:  
"Advanced applications on universal digital  protection relays" الذي تم بإشراف الدكتور علي حسن، المشرف على المشروع، والدكتور محمد الساعي، رئيس قسم الهندسة الكهربية.

طلاب كلية الهندسة بنين جامعة الأزهر بقنا 

وأكد الدكتور محمد جلال، عميد الكلية، أن هذا الفوز يعكس قوة خريج جامعة الأزهر، ويؤكد  إسهاماته في جميع المجالات العلمية، مشيرًا إلى أن طلاب كلية الهندسة بنين بقنا نجحوا في الحصول على Digital protection relay  شنايدر إليكتريك العالمية موديلم Easergy P3U30 يصل سعره لمئات الآلاف من الجنيهات، كما أوضح عميد الكلية أن هذا الفوز يعكس تميز وريادة طلاب كلية الهندسة بقنا وقدرتهم علي المنافسة العالمية.

وأوضح عميد كلية الهندسة بقنا أن هذا الجهاز يمثل تحولًا هائلًا في مجال الوقاية الكهربية بما يحمله من خصائص ومميزات ضخمة لحماية أنظمة كهربية ذات تكلفة اقتصادية بالمليارات، ونظرًا لأن الجهاز هو أحدث إصدارات Schneider Electric فإن عدد المهندسين القادرين على اختبار وبرمجة الجهاز محدود جدًّا، وتلك المعرفة الفنية للعمل على الجهاز أتيحت لفريق المشروع مجانًا كدعم فني من شنايدر إلكتريك، فيما يحصل عليها عملاء الشركة بتدريبات قد تتجاوز الآلاف

ولفت أن الجهاز سيضم إلى معامل الكلية؛ من اجل استفادة جميع الطلاب بالقسم منه في تطبيقات كثيرة، تعزز من المعرفة لخريج قسم الهندسة الكهربية بكلية الهندسة بقنا، وتجعله قادرًا علي المنافسة في سوق العمل العالمي بقوة.

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