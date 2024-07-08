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أخبار مصر

إعلان هام من جامعة الأزهر لطلابها بشأن كتب مسابقة القراءة الحرة

الدكتور سلامة داود
الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر

أعلنت جامعة الأزهر  برئاسة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، بتوفير كتب مسابقة «القراءة الحرة» الخمسة للطلاب من خلال نشرها PDF على صفحة المركز الإعلامي للجامعة. 

وأشارت الجامعة الى أن ذلك يأتي في إطار اهتمام مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وحرصها على تثقيف طلابها.

 

مسابقة القراءة الحرة لطلاب جامعة الأزهر 

وأوضح الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، أن المسابقة تهدف إلى تحفيز الطلاب على القراءة، وتنمية الوعي والمعرفة، وإحياء قيمة فَهم الكتب التراثية وتدارسها، وتنمية مهارات الطلاب على التلخيص والمناقشة والسرد، إضافة إلى إسهاماتها في شغل أوقات الطلاب بما هو مفيد وجاد، وتقليص استخدامهم لمواقع التواصل الاجتماعي التي يعتمدون عليها كمصدر وحيد للمعلومات والمعرفة الثقافية، والتي يستغلها متطرفو الفكر في بثِّ سمومهم الداعية إلى الإلحاد والطعن في الثوابت والانحراف الفكري والسلوكي.

 

تفاصيل مسابقة القراءة الحرة لطلاب جامعة الأزهر

وأضاف الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن المسابقة تَختبر قدرة الطلاب على قراءة وتلخيص وبيان وجه الإفادة من خمسة كتب؛ هي: الإمتاع والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي، والشفا في التعريف بحقوق المصطفى للقاضي عياض، ونور اليقين في سيرة سيد المرسلين للشيخ الخضري، والنبأ العظيم للدكتور محمد عبد الله دراز، ورسالة في الطريق إلى ثقافتنا لمحمود شاكر.
 

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