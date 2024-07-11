وزير الطيران: إصلاحات هيكلية للشركات التابعة ومشاركة للقطاع الخاص فى إدارة المطارات

أكد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، أن الطيران هو أداة رئيسية في نقل السياحة ويتأثر بشكل سريع بأي اضطرابات، موضحًا أن هناك تحدي كبير للنهوض بمجال الطيران المدني في مصر، وأن من أبرز أولويات الوزارة في الفترة المقبلة سلامة الطيران وسلامة المجال الجوي.

جاء ذلك خلال كلمته في الاجتماع الرابع للجنة الخاصة بمجلس النواب المعنية بدراسة برنامج الحكومة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب.

تمكين القطاع الخاص من المشاركة في إدارة المطارات

وأكد الوزير أهمية تمكين القطاع الخاص من المشاركة في إدارة المطارات لتعظيم الاستفادة منها بما يعود بالنفع على قطاع الطيران ماليًا والارتقاء بالخدمات المقدمة في ذات الوقت، مشيرًا إلى أن الوزارة ستقوم بإجراء إصلاحات هيكلية لشركات الطيران وتطويرها وتدريب العاملين بها والارتقاء بهم فنيًا بما ينعكس إيجابيًا على قطاع الطيران المدني.

وتستكمل اليوم اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة برنامج الحكومة الجديدة بمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، اجتماعاتها اليوم الخميس للاستماع إلى وزراء الصناعة، وقطاع الأعمال العام، والانتاج الحربي.

لجنة دراسة برنامج الحكومة الجديدة تستمع إلى الوزراء اليوم

كما تستمع لجنة دراسة برنامج الحكومة الجديدة، في اجتماعها الثاني إلى وزراء النقل، الطيران المدني، والسياحة والآثار، وبمشاركة المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

لجنة دراسة برنامج الحكومة في انعقاد دائم

وأكد المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، رئيس اللجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة، أن اللجنة فى حالة انعقاد دائم لحين الانتهاء من أعمالها.

اجتماعات لجنة برنامج الحكومة لوضع حلول لمشكلات المواطنين

وأوضح أن هذه الاجتماعات المكثفة للجنة الخاصة بحضور الوزراء المعنيين تأتى فى سبيل الحرص على إيجاد حلول جذرية عاجلة لكل المشاكل، والتحديات التى تواجه الدولة على جميع المستويات، والعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين والنهوض بالاقتصاد الوطنى، ومواجهة أى تحديات تواجه الدولة المصرية خارجيًّا وداخليًّا، من خلال خطط وأساليب علمية ومدروسة تستكمل بناء الجمهورية الجديدة.

وعقدت اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين الوكيل الأول للمجلس، اجتماعين أمس الأربعاء بحضور أعضاء اللجنة الخاصة، والمستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والاتصال السياسى.

وحضر الاجتماع الأول، الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وحضر الاجتماع الثاني، المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور أحمد فؤاد، وزير الثقافة.