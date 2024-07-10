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سياسة

سيد عبد العال: برنامج حكومة مدبولي عقد محدد المدة مع الشعب

سيد عبد العال،فيتو
سيد عبد العال،فيتو

قال النائب سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع وعضو مجلس الشيوخ  إن برنامج الحكومة الذي استعرضه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمام مجلس النواب، يمكن اعتباره بمثابة مشروع عقد محدد المدة – وملزم – مع الشعب المصري، وننتظر تنفيذه وفقًا لأولويات تستهدف اكتساب الرضاء الشعبي بشكل أساسي، ويجب أن يشارك مجلس النواب في تحديد تلك الأولويات، داخل المحاور الأربعة لبرنامج الحكومة.

 

وضع الثقافة والفنون داخل محور مستقل داخل البرنامج

واكد فى تصريح لفيتو  ضرورة وضع الثقافة والفنون داخل محور مستقل داخل البرنامج، اتساقًا مع خطاب التكليف الذي وجه من خلاله رئيس الجمهورية، بضرورة الاهتمام بملفات الثقافة والتنوير، وتنمية الوعي الوطني، وتطوير الخطاب الديني، لترسيخ معنى المواطنة.

 

أهمية محوري الثقافة والرياضة

وأضاف رئيس «التجمع »: أن التنمية البشرية لا تقتصر على الاهتمام بالتعليم والصحة فقط على أهميتهما، ويجب الاهتمام بمحوري الثقافة والرياضة أيضًا، والمتعلقان بالشباب الذين تتجاوز نسبتهم أكثر من 60 % من تعداد السكان، وعدم التعامل معهما باعتبارهما أنشطة اقتصادية هادفة للربح، وذلك إذا كانت الحكومة جادة في تغيير الثقافة الرجعية السائدة في المجتمع، كجزء مهم من قضايا الأمن القومي المصري.

 

الحكومة مطالبة بالتجاوب مع الحوار الوطني

ودعا  رئيس حزب التجمع الحكومة للتجاوب بطريقة أكثر ديناميكية، مع آلية الحوار الوطني، وتنفيذ التوصيات التي أفرزتها المرحلة السابقة من الحوار والتعاون مع تلك الآلية لإنجاز العديد من القضايا المطلوبة، خاصة بعد التوافق الملحوظ بين مجلس الأمناء وكل المشاركين فيه، على ضرورة حسمها، ومن بينها تعديل قانون الإجراءات الجنائية، لإنهاء الجدل حول مشكلة الحبس الاحتياطي.

وكذلك العمل على خروج قانون المجالس المحلية إلى النور، وإجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية، لاستكمال الشكل المؤسسي للدولة، وتعديل قانون انتخابات المجالس النيابية، وقانون الأحزاب، والعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والإبداع، ودعم الرياضة ومراكز الشباب والأندية الرياضية، وتنظيم عمل النقابات المهنية.

 

سياسات واضحة وشديدة الصرامة لإيقاف تفاقم الديون الخارجية

وشدد رئيس حزب التجمع على ضرورة وضع سياسات واضحة وشديدة الصرامة لوقف مسلسل تفاقم الديون الخارجية، والتحرر من قيود و”تحكمات” صندوق النقد الدولي في اقتصادنا الوطني.

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الحكومة الجديدة بيان مصطفى مدبولى توصيات الحوار الوطني تنمية الوعى الوطنى وقف تزايد الديون

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