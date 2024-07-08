خطوات الاشتراك في برنامج المسافر الدائم على متن مصر للطيران

تتيح الشركة الوطنية مصر للطيران، لعملائها برنامج المسافر الدائم EGYPTAIR PLUS أو "الولاء"، الذي يمنح العملاء العديد من المميزات على متن رحلات الشركات الأعضاء بتحالف ستار العالمي لشركات الطيران، والعضوية مفتوحة لجميع الأفراد في جميع أنحاء العالم، وتتوفر طلبات العضوية عبر الإنترنت من خلال موقع الشركة الإلكتروني.

ويمكن لعملاء مصر للطيران الانضمام إلى برنامج المسافر الدائم "EGYPTAIR Plus" عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج وسيمكن للعملاء استلام البطاقات الجديدة عند موعد التجديد المقبل لبطاقاتهم.

بطاقة العضوية

ويتم إرسال بطاقة العضوية الخاصة بالعميل عبر البريد إلى العنوان المدون بملف الاشتراك، خلال 4 أسابيع بعد تفعيل عضويته مع رحلته الأول.

تنقسم عضوية برنامج السفر الدائم إلى أربعة مستويات وهي: البطاقة الزرقاء، البطاقة الفضية، البطاقة الذهبية، البطاقة البلاتينية.

البطاقة الزرقاء

يحصل عضو البرنامج على البطاقة الزرقاء بعد تسجيل أول رحلة سفر بعد ملأ استمارة الاشتراك في البرنامج عن طريق الموقع الإلكتروني للبرنامج.