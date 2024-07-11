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محافظات

محافظ أسيوط يكلف برفع تراكمات القمامة وسط كتلة سكنية بحى غرب

رفع مقلب قمامة بأسيوط،
رفع مقلب قمامة بأسيوط، فيتو

وجه اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، برفع مقلب قمامة على قطعة أرض مهجورة وسط كتلة سكنية بحى غرب، وذلك فى استجابة عاجلة لشكوى سيدة مسنة وتضررها من تراكم القمامة على قطعة أرض ملكية خاصة، خلال جولته الميدانية المفاجئة بشوارع وميادين المحافظة.

الاستجابة العاجلة لشكاوى وطلبات المواطنين


وأكد محافظ أسيوط، أنه وجه قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء – خلال جولاته الميدانية بالشوارع والميادين – بالاستجابة العاجلة لشكاوى وطلبات المواطنين، وتكثيف حملات النظافة والاشغالات ورفع جميع مقالب القمامة وتراكماتها ونقلها إلى المحطات الوسيطة خارج الكتلة السكنية، تمهيدا لنقلها إلى مصنع تدوير المخلفات الصلبة والسماد العضوى بمركز أسيوط،لفرزها وتعظيم الاستفادة من تلك المخلفات.

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وتنفيذا لتعليمات الوزير المحافظ، ترأس رئيس حى غرب،ونوابه ومسئولى الانقاذ السريع بالمحافظة حملة استهدفت رفع مقلب القمامة بمنطقة ترعة الملاح على قطعة أرض فضاء وسط كتلة سكنية بحى غرب على مساحة ٢٠٠ متر وتم رفع ما يقارب من ٤٥ قلابا من المخلفات بواسطة معدات الحى والإنقاذ السريع.

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