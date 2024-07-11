الخميس 11 يوليو 2024
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فقدان 65 ألفا من أكواب القهوة في مصنع تسلا بأوروبا

كوب قهوة، فيتو
كوب قهوة، فيتو

في واقعة غريبة من نوعها تناول مدير مصنع شركة تسلا الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية في برلين، في اجتماع للموظفين، مشكلة داخلية تتعلق بعشرات الآلاف من أكواب القهوة المفقودة في مصنعها في جرونهايده بالقرب من برلين.

وقال مازحا" إحصائيا، كل واحد منكم لديه بالفعل خمسة أكواب قهوة ايكيا في المنزل"، في إشارة إلى تسجيل لاجتماع الموظفين استشهدت به صحيفة هاندلسبلات يوم الأربعاء"، موضحا للموظفين أن تعليقه حول الأكواب المفقودة لم يكن المقصود منه اتهام.

 

اختفاء أكواب القهوة

وكانت شركة تسلا قد حصلت على العديد من أكواب القهوة لموظفيها بمرور الوقت، لكن لا يزال من غير الواضح أين اختفت تدريجيا. وهذه المشكلة ليست فريدة من نوعها لشركة تسلا وتحدث في شركات أخرى أيضا. ولم يتقرر بعد ما إذا كان سيتم استبدال الأكواب.

وبسبب اختفاء أدوات المائدة من المطابخ الصغيرة في المصنع، لم يعد يتم توفيرها هناك، حيث أنه منذ ذلك الحين، قدمت الشركة المصنعة للسيارات أكوابا قابلة لإعادة التدوير.

فرع شركة تسلا الوحيد في أوروبا

وكانت شركة تسلا قد افتتحت بقيادة ملياردير التكنولوجيا الأمريكي إيلون ماسك، مصنعها الوحيد للسيارات الكهربائية في أوروبا في غجرونهايد بالقرب من برلين منذ أكثر من عامين. ومن المتوقع أن يتم توسيع الإنتاج بشكل أكبر، وقد تم البدء في إجراء الموافقة في ولاية براندنبو.

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