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خارج الحدود

زلزال بقوة 6.7 درجة يهز جزيرة مينداناو الفلبينية

زلزال، فيتو
زلزال، فيتو

هز زلزال بلغت قوته 6.7 درجة على مقياس ريختر، اليوم الخميس، جزيرة مينداناو بالفلبين، بحسب ما أفاد المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض.
 

ذكر المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض أن زلزالًا بقوة 6.7 درجة ضرب جزيرة مينداناو بالفلبين اليوم الخميس.

وأوضح المركز أن الزلزال وقع على عمق 630 كيلومترًا.

 

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زلزال مقياس ريختر جزيرة مينداناو بالفلبين المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض

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