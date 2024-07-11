زلزال بقوة 6.7 درجة يهز جزيرة مينداناو الفلبينية

هز زلزال بلغت قوته 6.7 درجة على مقياس ريختر، اليوم الخميس، جزيرة مينداناو بالفلبين، بحسب ما أفاد المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض.



ذكر المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض أن زلزالًا بقوة 6.7 درجة ضرب جزيرة مينداناو بالفلبين اليوم الخميس.

وأوضح المركز أن الزلزال وقع على عمق 630 كيلومترًا.