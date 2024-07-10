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نفوق 150 حيوانًا غرقًا جراء فيضانات الهند

فيضانات الهند، فيتو
فيضانات الهند، فيتو

قالت السلطات الهندية إن أكثر من 150 حيوانًا، بينها تسعة من حيوانات وحيد القرن النادرة، نفقت غرقًا جراء فيضانات اجتاحت حديقة كازيرانغا الوطنية، في ولاية آسام بشمال شرق البلاد.

أمطار غزيرة هطلت خلال الشهرين الماضيين

وتتعرض آسام لفيضانات سببتها أمطار غزيرة هطلت خلال الشهرين الماضيين.

ولاقى 79 شخصًا على الأقل حتفهم في الفيضانات التي غمرت مزارع ومناطق سكنية وشردت الآلاف.

وقالت الجهة المسؤولة عن إدارة الكوارث في الولاية إنه تم تسجيل سبع وفيات، منذ أمس الثلاثاء.
وغمرت المياه ما يقرب من ثلث أماكن إيواء الحيوانات في حديقة كازيرانغا الوطنية التي تضم تقريبًا نصف عدد حيوانات وحيد القرن في العالم والتي يقدر عددها بنحو أربعة آلاف.


وقالت هيئة الأرصاد الجوية في الهند، اليوم الأربعاء، إن من المتوقع هطول أمطار غزيرة على الولايات في شمال وشمال شرق البلاد خلال اليومين أو الثلاثة أيام المقبلة مما قد يزيد الوضع سوءًا.
وجاء في تقرير لحكومة الولاية عن تقييم الوضع أن منسوب المياه في تسعة أنهار بالولاية تجاوز بالفعل المستويات الخطيرة، ومن المتوقع أيضًا زيادة المنسوب في روافد نهر براهمابوترا حتى اليوم الأربعاء.
كما أن العديد من الأنهار في ولاية بيهار بشرق الهند على شفا الفيضان جراء تدفق المياه من نيبال المجاورة والتي غمرت مناطق منها أيضًا في وقت سابق من الأسبوع.
 

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