لتوفير 8 مليارات دولار سنويا من المحروقات واستكمال إنشاء 1000 كوبري ونفق.. 3 برامج فرعية في برنامج الحكومة لتطوير شبكة الطرق والكباري

برنامج الحكومة لتطوير شبكة الطرق والكباري، تعتزم الحكومة المصرية تحويل مصر إلى مركز للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت بحسب ما نص عليه برنامج الحكومة المصرية المعروض حاليا على لجنة مجلس النواب لمناقشته، وذلك من ثلاثة برامج أساسية هي:

البرنامج الرئيسي الأول: تطوير شبكة الطرق والكباري.

البرنامج الرئيسي الثاني: تطوير منظومة السكك الحديدية.

البرنامج الرئيسي الثالث: إنشاء شبكة مترو الأنفاق والجر الكهربائي.

نستعرض في السطور القادمة برنامج الحكومة الأول والرئيسي لتطوير شبكة الطرق والكباري

أطلقت الحكومة المصرية برنامج لتطوير البنية التحتية للطرق والكباري وتحسين الربط بين المناطق المختلفة، وذلك لأهمية الدور الحيوي الذي تلعبه شبكة الطرق والكباري لتسهيل حركة التجارة والنقل بشكل عام في جذب المزيد من الاستثمارات.

ثلاث برامج فرعية لتطوير شبكة الطرق والكباري في مصر

ينبثق عن برنامج الحكومة الجديد لتطوير شبكة الطرق والكباري ثلاثة برامج فرعية تتضافر معا لخلق بنية تحتية قوية هي:

البرنامج الفرعي الأول: مشروعات الطرق الجديدة

البرنامج الفرعي الثاني: ربط محاور النيل المختلفة.

البرنامج الفرعي الثالث: سلسلة من الكباري العلوية والأنفاق.

البرنامج الفرعي الأول: مشروعات الطرق الجديدة

يهدف المشروع القومي للطرق ربط شبكة الطرق بخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة وتعزيز فرص التكامل الاقتصادي مع الدول المجاورة علي طول المحاور الرئيسية بين الشرق والغرب وبين الشمال والجنوب وتحقيق الاستغلال الأمثل لثروات مصر القومية ممثلة في مناطق التعدين والسياحة والمساهمة في الخروج من الوادي الضيق وتعمير مناطق جديدة في الصحراء الغربية وشمال سيناء وخدمة مناطق التنمية الزراعي.

مشروعات الطرق الجديدة، فيتو

بالاضافة إلى زيادة حجم المنقول من البضائع بين مراكز النشاط الاقتصادي المختلفة داخل الجمهورية وكذلك خفض أزمنة الرحلات وبما له من مردود إيجابي في تكلفة التشغيل بالإضافة إلي توفير مبلغ 8 مليار دولار سنويًا ثمن المحروقات والوقود الذي تتحمله الدولة نتيجة الاختناقات المرورية والحد من الآثار البيئية السلبية.

تستهدف الحكومة في برنامجها الجديد استكمال المشروع القومي للطرق والذي يتضمن 7000 كيلو متر طرق وازدواج ورفع كفاءة 10000 كيلو متر من شبكة الطرق الحالية.

البرنامج الفرعي الثاني: ربط محاور النيل المختلفة

يهدف إنشاء محاور النيل إلي ربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل من خلال إنشاء محور عرضي تنموي متكامل وليس مجرد كوبري فقط لعبور النيل وتقليل المسافات البينية بين المحاور إلي 25 كم وبما يساهم في خطة التنمية الشاملة لقطاعات الدولة المختلفة (صناعية – زراعية – سياحية – عمرانية – تجارية) وخفض معدلات الحوادث وتقليل زمن الرحلات وتوفير استهلاك الوقود.

تستهدف الحكومة في برنامجها الجديد استكمال إنشاء 35 محورا جديدا على النيل في صعيد مصر والوجه البحري.

ربط محاور النيل، فيتو

البرنامج الفرعي الثالث: سلسلة من الكباري العلوية والأنفاق

يهدف إنشاء الكباري العلوية والأنفاق إلى حل الاختناقات المرورية ومنع الحوادث وزيادة معدلات السلامة والأمان من خلال إلغاء التقاطعات السطحية علي الطرق وإلغاء تقاطعات الطرق مع خطوط السكك الحديدية بإنشاء الكباري أعلى المزلقانات وإنشاء كباري علوية للسيارات.

تستهدف الحكومة في برنامجها الجديد استكمال مخطط إنشاء 1000 كوبري على على شبكة الطرق.

الكباري العلوية والأنفاق، فيتو

برنامج الحكومة بمجلس النواب

من المنتظر، أن تنتهى اللجنة من اجتماعاتها يوم الاثنين القادم لتسلم بعدها تقريرها للمجلس، متضمنا التوصيات والملاحظات على برنامج الحكومة، حيث يناقش مجلس النواب التقرير فى جلسته العامة يوم الأحد الموافق 21 يوليو ويعقب للانتهاء من المناقشات التصويت على منح الثقة للحكومة ويكون القرار بأغلبية أعضاء المجلس.

لجنة مناقشة برنامج الحكومة الجديد

وتضم اللجنة فى عضويتها نحو 42 نائبًا منهم، النائب محمد أبو العينين، وكيل المجلس، ورؤساء اللجان النوعية بالمجلس، وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب، وعدد من النواب المستقلين والمعارضة مثل سليمان وهدان، غادة محمود علي، مصطفي بكري، إيرين سعيد، أحمد الشرقاوي، ندي ألفي، أحمد فرغلي، أحمد فتحي.