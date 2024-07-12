الجمعة 12 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ملفات وحوارات

لتوفير 8 مليارات دولار سنويا من المحروقات واستكمال إنشاء 1000 كوبري ونفق.. 3 برامج فرعية في برنامج الحكومة لتطوير شبكة الطرق والكباري

برنامج الحكومة الجديدة،
برنامج الحكومة الجديدة، فيتو

برنامج الحكومة لتطوير شبكة الطرق والكباري، تعتزم الحكومة المصرية تحويل مصر إلى مركز للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت بحسب ما نص عليه برنامج الحكومة المصرية المعروض حاليا على لجنة مجلس النواب لمناقشته، وذلك من ثلاثة برامج أساسية هي:

البرنامج الرئيسي الأول: تطوير شبكة الطرق والكباري.

البرنامج الرئيسي الثاني: تطوير منظومة السكك الحديدية.

البرنامج الرئيسي الثالث: إنشاء شبكة مترو الأنفاق والجر الكهربائي.

نستعرض في السطور القادمة برنامج الحكومة الأول والرئيسي لتطوير شبكة الطرق والكباري 

أطلقت الحكومة المصرية برنامج لتطوير البنية التحتية للطرق والكباري وتحسين الربط بين المناطق المختلفة، وذلك لأهمية الدور الحيوي الذي تلعبه شبكة الطرق والكباري لتسهيل حركة التجارة والنقل بشكل عام في جذب المزيد من الاستثمارات.

 ثلاث برامج فرعية لتطوير شبكة الطرق والكباري في مصر 

ينبثق عن برنامج الحكومة الجديد لتطوير شبكة الطرق والكباري ثلاثة برامج فرعية  تتضافر معا لخلق بنية تحتية قوية هي:

البرنامج الفرعي الأول: مشروعات الطرق الجديدة

البرنامج الفرعي الثاني: ربط محاور النيل المختلفة.

البرنامج الفرعي الثالث: سلسلة من الكباري العلوية والأنفاق.

البرنامج الفرعي الأول: مشروعات الطرق الجديدة

يهدف المشروع القومي للطرق ربط شبكة الطرق بخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة وتعزيز فرص التكامل الاقتصادي مع الدول المجاورة علي طول المحاور الرئيسية بين الشرق والغرب وبين الشمال والجنوب وتحقيق الاستغلال الأمثل لثروات مصر القومية ممثلة في مناطق التعدين والسياحة والمساهمة في الخروج من الوادي الضيق وتعمير مناطق جديدة في الصحراء الغربية وشمال سيناء وخدمة مناطق التنمية الزراعي.

مشروعات الطرق الجديدة، فيتو

بالاضافة إلى زيادة حجم المنقول من البضائع بين مراكز النشاط الاقتصادي المختلفة داخل الجمهورية وكذلك خفض أزمنة الرحلات وبما له من مردود إيجابي في تكلفة التشغيل بالإضافة إلي توفير مبلغ 8 مليار دولار سنويًا ثمن المحروقات والوقود الذي تتحمله الدولة نتيجة الاختناقات المرورية والحد من الآثار البيئية السلبية.
تستهدف الحكومة في برنامجها الجديد استكمال المشروع القومي للطرق والذي يتضمن 7000 كيلو متر طرق وازدواج ورفع كفاءة 10000 كيلو متر من شبكة الطرق الحالية.

البرنامج الفرعي الثاني: ربط محاور النيل المختلفة 

يهدف إنشاء محاور النيل إلي ربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل من خلال إنشاء محور عرضي تنموي متكامل وليس مجرد كوبري فقط لعبور النيل وتقليل المسافات البينية بين المحاور إلي 25 كم وبما يساهم في خطة التنمية الشاملة لقطاعات الدولة المختلفة (صناعية – زراعية – سياحية – عمرانية – تجارية) وخفض معدلات الحوادث وتقليل زمن الرحلات وتوفير استهلاك الوقود.
تستهدف الحكومة في برنامجها الجديد استكمال  إنشاء 35 محورا جديدا على النيل في صعيد مصر والوجه  البحري.

ربط محاور النيل، فيتو

البرنامج الفرعي الثالث: سلسلة من الكباري العلوية والأنفاق

يهدف إنشاء الكباري العلوية والأنفاق إلى حل الاختناقات المرورية ومنع الحوادث وزيادة معدلات السلامة والأمان من خلال إلغاء التقاطعات السطحية علي الطرق وإلغاء تقاطعات الطرق مع خطوط السكك الحديدية بإنشاء الكباري أعلى المزلقانات وإنشاء كباري علوية للسيارات.

تستهدف الحكومة في برنامجها الجديد استكمال مخطط إنشاء 1000 كوبري على على شبكة الطرق.

الكباري العلوية والأنفاق، فيتو

برنامج الحكومة بمجلس النواب 

من المنتظر، أن تنتهى اللجنة من اجتماعاتها يوم الاثنين القادم لتسلم بعدها تقريرها  للمجلس، متضمنا التوصيات والملاحظات على برنامج الحكومة، حيث يناقش مجلس النواب التقرير فى جلسته العامة يوم الأحد الموافق 21 يوليو ويعقب للانتهاء من المناقشات التصويت على منح الثقة للحكومة ويكون القرار بأغلبية أعضاء المجلس.

لجنة مناقشة برنامج الحكومة الجديد

وتضم اللجنة فى عضويتها  نحو 42 نائبًا منهم، النائب محمد أبو العينين، وكيل المجلس، ورؤساء اللجان النوعية بالمجلس، وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب، وعدد من النواب المستقلين والمعارضة مثل سليمان وهدان، غادة محمود علي، مصطفي بكري، إيرين سعيد، أحمد الشرقاوي، ندي ألفي، أحمد فرغلي، أحمد فتحي.

txt

النقل تناشد المواطنين بعدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية (فيديو)

txt

ننشر مواعيد وأسعار قطارات التالجو الفاخرة على خطوط الوجه البحري والقبلي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

برنامج الحكومة تطوير شبكة الطرق والكباري الحكومة المصرية تجارة الترانزيت تطوير منظومة السكك الحديدة إنشاء شبكة مترو الأنفاق والجر الكهربائي شبكة الطرق والكباري المشروع القومي للطرق التنمية الاجتماعية برنامج الحكومة بمجلس النواب

مواد متعلقة

النقل تناشد المواطنين بعدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية (فيديو)

ننشر مواعيد وأسعار قطارات التالجو الفاخرة على خطوط الوجه البحري والقبلي

آخر تطورات الأعمال الإنشائية بمحطة الحمام للقطار الكهرباء السريع (صور)

8 معلومات عن أول ميناء جاف في مصر

الأكثر قراءة

براتب خرافي، صحيفة فرنسية تكشف تفاصيل عرض رينارد لخلافة حسام حسن

قصة الرجل الغامض في مطار القاهرة، راكب يحاول تهريب مليون جنيه في سندوتشات شاورما (فيديو وصور)

جنة عليوة تكشف مفاجأة عن شهد سعيد حال مشاركتها في الأولمبياد

رئيس اتحاد الدراجات: اتجاه لعدم سفر شهد سعيد لأولمبياد باريس 2024

قفزة كبيرة في أسعار الذهب اليوم الخميس

بعد ترشيحه رئيسا لـ "الوطنية للإعلام".. تضارب يثير التساؤلات حول شهادة دكتوراه طارق سعدة.. ومطالبات بآليات صارمة للتحقق من الشهادات العليا ومدى الاعتراف بها

ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد فوز الزمالك أمام طلائع الجيش

لحظة استقبال لاعبي الزمالك لـ عبدالله السعيد بعد تبديله أمام الطلائع (فيديو)

منوعات

المزيد

ستينية تحتفل مع زوجها العشريني بمعرفة جنس طفلهما

ضابط يطلق النار على حارس مرمى في الدوري البرازيلي (فيديو)

الشواطئ المجانية بمدينة العلمين الجديدة تشهد إقبالا كبيرا من الأهالي (صور)

فقدان 65 ألفا من أكواب القهوة في مصنع تسلا بأوروبا

المزيد

خدمات

المزيد

الدينار الكويتي وصل لكام مقابل الجنيه المصري مساء اليوم الخميس

أسعار النحاس اليوم الخميس في السوق المحلي

تعرف على سعر القصدير اليوم الخميس

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الخميس في السوق

المزيد
ads

انفوجراف

شروط القبول بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 12- 7- 2024 في القاهرة والمحافظات

أيهما أخطر الانحراف الأخلاقي أم الديني؟، خالد الجندي يجيب (فيديو)

الهواري: المبالغة في إثبات وصف البشرية لرسول الله تقليل من مقامه نبيا

المزيد
الجريدة الرسمية