النقل تناشد المواطنين بعدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية (فيديو)

ناشدت وزارة النقل المواطنين بعدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية وعدم العبور منها لما ينجم عنها من ازهاق لارواح المواطنين وتعطيل لمسير حركة القطارات.

اصطدام قطار بسيارة نقل على خط مرسى مطروح - القاهرة

جدير بالذكر أن الهيئة القومية لسكك الحديدية أعلنت اليوم أنه أثناء مسير القطار رقم 775 مكيف بخط "مرسى مطروح / القاهرة " بين محطتي "العلمين والعميد " خط القبارى / مرسى مطروح، قام قائد سيارة نقل تحمل لوحة رقم (6284 م هـ د) بالعبور من مكان غير شرعي وغير معد للعبور مما أدى إلى اصطدامه بالقطار ونتج عن ذلك جبر ماسورة الهواء الخاصة بالجرار والدليل الزجاجى الأمامي لكابينة السائق، وعلى الفور قامت الفرق المختصة برفع الحادث والاستعداد بالسكة لاستمرار مسير حركة القطارات.

عدم العبور نهائيًا من أى معابر غير شرعية

وأهابت الهيئة بالجمهور وسائقي السيارات بعدم العبور نهائيًا من أى معابر غير شرعية والعبور فقط من المزلقانات الرسمية والأماكن المعدة للعبور حتى لا يؤدي ذلك إلى إزهاق الأرواح وتعطيل مسير حركة القطارات.