قافلة طبية مجانية بمدينة صان الحجر في الشرقية

انطلقت اليوم القافلة الطبية المجانية بقرية صان القبلية بمدينة صان الحجر محافظة الشرقية ، وذلك ضمن مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية حياة كريمة، للكشف المبكر على السكر والضغط والأورام، حيث يوجد بالقافلة أحد عشر تخصصا طبيا.

القافلة اليوم وباكر تختتم أعمالها

قال المحاسب محمود عبدالفتاح المتحدث الرسمى عن مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية: إن القافلة ستستغرق يومين هما الخميس والجمعة ١١ و١٢ يوليو ٢٠٢٤.

وأضاف عبدالفتاح أن القافلة تقوم بالكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية كالنساء والولادة وخدمات تنظيم الأسرة وأخصائى الأطفال، بالاضافة إلى الكشف على مرضى الرمد والأسنان من خلع وتركيب وعلاج.

القافلة تقدم خدمات الأشعة والتحاليل

وكذلك يوجد أخصائيون فى الباطنة والأنف والأذن والحنجرة وكسور العظام ، فضلا عن الجراحة العامة والأمراض الجلدية، كما تجري للمرضى المطلوب من خدمات الأشعة والتحاليل.

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