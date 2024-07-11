الخميس 11 يوليو 2024
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حوادث

بالأسماء، إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم ملاكي مع نقل بالدقهلية

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

شهد طريق المنصورة - جمصة  إصابة 8 أشخاص بإصابات مختلفة إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين أسفل كوبري شرنقاش.

وكانت مديرية أمن الدقهلية تلقت إخطارا من شرطة النجدة  يفيد بوقوع  حادث تصادم سيارة ملاكى مع سيارة نقل على طريق المنصورة-  جمصة أسفل كوبري شرنقاش.

وانتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وتبين إصابة 8 أشخاص بإصابات متفرقة ما بين كسور وجروح ونزيف، وتم نقل عدد منهم إلى مستشفى بلقاس والآخر إلى مستشفى الطوارئ.

وجاءت أسماء المصابين في الحادث كالتالي: 

- شيماء رمضان عبد الحميد يوسف 35 عاما  مقيمة المنصورة مصابة بكسر بالذراع الأيمن

-رحمة رضا رمضان 13 عاما مقيمة المنصورة مصابه  بكسر بالزراع الايسر وكدمات بالجسم 

-حنين حسني منصور 14عاما  مقيمة سلامون القماش مصابة باشتباه كسر بالركبة اليسرى

- فهد رضا رمضان عبدالحميد " رضيع " ٩شهور مقيم  المنصورة كسر مضاعف بعظام الجمجمة ونزيف من الأنف وجروح متفرقه، 

- يوسف رضا رمضان 12 عاما المنصورة مصاب بكدمات متفرقه بالجسم 

- شيماء حمدي ماهر ابراهيم  30 عاما  المنصورة واصابتها كسر بالساعد الايمن والكتف الايمن واشتباه ارتجاج مقيمة  المنصورة وتم نقلهم جميعا الى  مستشفى الطوارئ لتلقى العلاج

-معاذ رضا رمضان 9 اعوام  مقيم المنصورة واصابته  اشتباه  ما بعد الارتجاج 

-تامر حسنى منصور 11  عاما مقيم المنصورة مصاب  بجرح بالقدم اليسرى وسحجات بالجسم وتم نقلهم الى مستشفى بلقاس. 
وجار تحرير المحضر اللازم لاخطار النيابة العامة

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