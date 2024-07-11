الخميس 11 يوليو 2024
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محافظات

إصابة شخصين في انقلاب سيارة بالمنيا

اسعاف
اسعاف

أصيب شخصين إثر انقلاب سيارة تمانية بالطريق الزراعي المار على نطاق محافظة المنيا.

 

إصابة شخصين إثر انقلاب سيارة تمانية بالمنيا 

 تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة تمانية بالطريق الزراعي وتحديدا قبلي قرية البريجاية التابعة لمركز المنيا.

 

حوادث محافظة المنيا اليوم 

 على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة كل من "كريم.أ" 19 عاما، "أحمد.أ" 20 عاما، تنوعت إصابتهما مابين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

مستشفى المنيا العام 

وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقى العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

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