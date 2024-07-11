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رياضة

مواجهات الأندية العربية في الدور التمهيدي لكأس الكونفدرالية

الزمالك ونهضة بركان،
الزمالك ونهضة بركان، فيتو

أسفرت قرعة الدور التمهيدي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي جرت اليوم الخميس، عن مواجهات مثيرة للأندية العربية المشاركة في نسخة الموسم الجديد.

 

مواجهات الفرق العربية في كأس الكونفدرالية

ويستهل الزمالك المصري حامل اللقب منافسات البطولة من دور الـ32 بمواجهة الفائز من لقاء البوليس الكيني والبن الإثيوبي.

ويلعب نهضة بركان المغربي وصيف النسخة الماضية في دور الـ 32 مع الفائز من لقاء إل كانيمي النيجيري ودادجي البنيني.

كما يلعب الصفاقسي التونسي ضد الفائز من لقاء هورسيد الصومالي مع ريكونزو البوروندي.

ويلعب اتحاد التواركة المغربي ضد آر سي أبيدجان الإيفواري ويلتقي الفائز مع الصاعد من مواجهة جاراف السنغالي وليونز السيراليوني.

ويواجه الملعب التونسي منافسه جوبا من جنوب السودان، ويلتقي الفائز من هذه المواجهة مع اتحاد العاصمة الجزائري.

ويلعب ثالث الدوري الليبي مع أوهيماجي البوتسواني، ويلتقي الفائز مع سيمبا التنزاني، بينما يلعب رابع الدوري الليبي مع كيتارا من أفريقيا الوسطى ويلعب الفائز ضد المصري البورسعيدي.

كما يلعب شباب قسنطينة الجزائري ضد البوليس الرواندي، ويواجه الفائز من هذه المواجهة الصاعد من لقاء نوسترومان الغاني وإليكت التشادي.

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