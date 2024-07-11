طلاب من أجل مصر بجامعة دمنهور تنظم نهائي مسابقة أولمبياد الشركات الناشئة

تعقد جامعة دمنهور السبت القادم الموافق ١٣ يوليو ٢٠٢٤ فعاليات نهائي مسابقة أولمبياد الشركات الناشئة بالجامعات المصرية ٢٠٢٤ تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور - وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور إلهامي ترابيس- رئيس جامعة دمنهور وريادة الدكتورة منى السيد - القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتورة إيمان العرجاوي - منسق صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بالجامعة ومدير مركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة، وتنظيم أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة دمنهور.

وجاء ذلك بحضور لجنة التحكيم برئاسة الدكتور مصطفي أمين عبد العال- مدير البرامج بصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ونواب رئيس جامعة دمنهور والسادة عمداء ووكلاء الكليات ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب وطلاب أسرة من أجل مصر بالجامعة وذلك في تمام التاسعة صباحا بمقر كلية الهندسة.

ويأتي ذلك انطلاقا من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية رعاية الموهوبين والنوابغ والمُبتكرين ووضع آليات لاكتشافهم، وبناء جيل من الكوادر الشابة المتميزة، ودعم الباحثين والمُبتكرين وتمويلهم ورعايتهم، وتمويل مشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتحويلها إلى منتجات ذات جدوى اقتصادية، بما يسهم في تحقيق رؤية الدولة بتهيئة بيئة مُشجعة ومُحفزة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، ويُحقق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

جامعة دمنهور تنظم نهائي مسابقة أولمبياد الشركات الناشئة

جدير بالذكر أن هذه المرحلة للتقييم تأتي بعد عدة مراحل مرت بها الفرق المتنافسة بدءًا من التقدم للمسابقة وحضور سلسلة من الدورات التدريبية والإرشاد والتوجيه وتعديل نماذج الأعمال المقدمة للتصفية، حيث تقدم للمسابقة "٤٨ فريق" قدموا أفكار ناشئة كلها مبدعة وواعدة للمسابقة، وتمت التصفيات المبدئية للفرق المشاركة إلى "٣٢ فريق"، وتم إقامة معسكر تدريبي مكثف للفرق المتنافسة شمل مهارات الابتكار وريادة الأعمال وإدارة الشركات الناشئة.

ويأتي هذا التقييم ضمن برنامج أولمبياد الشركات الناشئة الذي أطلقه صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والذي يركز بالكامل على فرق رواد الأعمال التي ينتمي أغلبهم للجامعات، سواء كانوا طلابًا أو باحثين أو أساتذة، والذين يرغبون في تطوير أفكارهم إلى نماذج عمل حقيقية وإنشاء شركات ناشئة، ويتكون البرنامج من مراحل مختلفة يتم فيها تقديم دورات تدريبية وخدمات توجيه وإرشاد، وتتضمن المسابقة مسارين: مسار الطلبة ومسار الباحثين.

وتستمر جامعة دمنهور برئاسة الدكتور إلهامي ترابيس في دعم الابتكار وريادة الأعمال لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والمساهمة في بناء اقتصاد معرفي والحفاظ على صحة الانسان والبيئة.

جامعة دمنهور

اولمبياد الشركات الناشئة بجامعة دمنهور

جامعة دمنهور