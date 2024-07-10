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جامعة دمنهور تحتفل بتخريج أولى دفعات متدربي المركز الجامعي للتطوير المهني UCCD

جامعة دمنهور تحتفل
جامعة دمنهور تحتفل بتخريج أولى دفعات متدربي المركز الجامعي

شهد الدكتور إلهامي ترابيس- رئيس جامعة دمنهور في محافظة البحيرة اليوم الأربعاء الموافق ١٠ يوليو ٢٠٢٤ فعاليات حفل تخريج أولى دفعات متدربي المركز الجامعي للتطوير المهني UCCD.

 

جامعة دمنهور تحتفل بتخريج أولى دفعات متدربي المركز الجامعي للتطوير المهني UCCD


من جانبه أعرب رئيس جامعة دمنهور  عن بالغ سعادته لنجاح التجربة الأولى للمركز الجامعي للتطوير المهنى UCCD، وما سيحققه من نقلة نوعية في مستوى خريجي الجامعة، لتقديم الإرشاد المهنى والتدريب العملى على مهارات التوظيف.

 

 وأشار إلى أن هذه التجربة تساهم بشكل فعال في تكوين شخصية الطالب للتعامل مع المجتمع، من خلال تقديم دورات تهتم بالربط بين الجانب الأكاديمي وتكوين الشخصية المتكاملة للطالب ليتمكن من  التعامل مع المعطيات المختلفة في سوق العمل،  وكذا تعريف الطلاب بطرق التعامل مع الزملاء والرؤساء فى بيئة العمل.

وعلى صعيد آخر  أكد الدكتور أحمد هلال - مدير المركز الجامعى للتطوير المهني بجامعة دمنهور، أنه تم خلال الاحتفالية عرض نماذج طلابية ممن تلقوا تدريبًا فى المركز، الذين عبروا عن مدى استفادتهم من البرامج التدريبية التي حصلوا عليها داخل المركز،  مما ساهم في تحفيزهم على استغلال الفرص المتاحة لتحقيق طموحاتهم، كما أعلن عن حزمة من الدورات التدريبية الفترة القادمة في التسويق واللغة الإنجليزية.


وفي الختام أشاد الدكتور إلهامي ترابيس - رئيس جامعة دمنهور بالجهد المبذول من فريق عمل المركز  خلال الفترة الماضية  متطلعا إلى المزيد من العطاء.

 

وكرم رئيس جامعة دمنهور فريق عمل المركز وخريجي الدفعة الأولى من الطلاب بمختلف كليات الجامعة وعددهم "٢٧" طالبا ممن حصلوا على الدورة التدريبية بعنوان "التدريب على مهارات التوظيف"،  متمنيا لهم التوفيق في حياتهم العلمية والعملية.

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