رئيس جامعة دمنهور يبحث مع وفد أكاديمية هواوي مصر سبل التعاون المشترك

استقبل الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، اليوم الأربعاء، وفد أكاديمية هواوي مصر للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ممثلا في المهندسة أسماء سراج الدين- الرئيس التنفيذي لأكاديمية مصر هاواوي، والمهندسة أماني سيد- مسئول التطوير الأكاديمي بأكاديمية هواوي.

رئيس جامعة دمنهور يستقبل وفد أكاديمية هواوي مصر للإتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وتأتي الزيارة لبحث سبل التعاون بين الطرفين لخدمة طلاب جامعة دمنهور وتعظيم استفادتهم من مجالات إتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورفع كفاءة الطلاب بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل، لتخريج طالب قادر على المنافسة دوليا ومحليا، وكذلك تدريب مدربين من أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة كل فى مجال تخصصه.



من جانبه أكد الدكتور إلهامي ترابيس رئيس جامعة دمنهور أن هذا التعاون يأتي في إطار الحرص على الاستثمار في العقول الشابة عن طريق إضافة محتوى عملي متطور للاستفادة من التطور التقني العالمي بما يتماشى مع التوجهات العالمية ورؤية مصر 2030 في التحول الرقمي، بالإضافة إلى تدريب القائمين على التدريس واعتمادهم من أكاديمية هواوي.



وأشار رئيس جامعة دمنهور إلى أن التحول الرقمي هو التوجه العالمي الذي تسعى الدول والحكومات والمؤسسات إلى تحقيقه وأنه أصبح ضرورة ولم يعد من الرفاهيات، وذلك بعد الاعتماد على تقديم الخدمات عن بُعد وخاصة في مجال التعليم، مضيفا أن التحول الرقمي يعتمد بشكل أساسي على الشباب، وهو ما تسعى جامعة دمنهور إلى تحقيقه من خلال بحث سبل التعاون مع شركة رائدة عالميًا مثل هواوي وتمكين الطلاب والمدربين على التعامل مع أحدث التقنيات في مختلف المجالات الحيوية لتنفيذ استراتيجية التحول الرقمي.



ووجه رئيس جامعة دمنهور الشكر والتقدير لوفد أكاديمية هواوي مصر للإتصالات وتكنولوجيا المعلومات (Huawei ICT Academy ) لتعاونها مع الجامعة للعمل على نقل المعرفة وتبادل الخبرات لتمكين الطلاب وحديثي التخرج والمدربين لضمان استمرار التطور في السنوات الدراسية المختلفة.

جاء الاجتماع بحضور كل من الدكتور محمد والي- قائم بعمل عميد كلية الحاسبات والمعلومات، الدكتور محمد خيرت- قائم بعمل عميد كلية الهندسة، الدكتور راضي السيد - قائم بعمل عميد كلية التجارة وعدد من أعضاء هيئة التدريس المعنيين بالجامعة.

رئيس جامعة دمنهور يستقبل وفد أكاديمية هواوي مصر للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

رئيس جامعة دمنهور يستقبل وفد أكاديمية هواوي مصر للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

رئيس جامعة دمنهور يستقبل وفد أكاديمية هواوي مصر للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

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