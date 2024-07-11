"لوحات الفنانين المستشرقين" ندوة بمتحف محمد محمود خليل وحرمه

أعلن قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، وتحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، عن تنظيم الإدارة العامة للتنشيط الثقافي لندوة بعنوان "لوحات الفنانين المستشرقين" مع الدكتورة فاتن صلاح سليمان باحثة في التراث الفني عضو هيئة خبراء التراث العربي

ومن المقرر إقامة الدوة بمتحف محمد محمود خليل وحرمه، وذلك يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو الجاري، في تمام الساعة الـ 8 مساء بقاعة الندوات بالمتحف.

على الرغبين في حضور ندوة "لوحات الفنانين المستشرقين" الحجز عن طريق رسائل الصفحة على الرابط التالي “https://www.facebook.com/profile.php?id=61550044448367”